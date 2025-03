Fabiola Yañez apareció con un vestido de alta costura en Madrid: instalada y con nuevo trabajo

Lejos del rol de primera dama y en plena nueva etapa de su vida en Madrid, Fabiola Yañez sorprendió al conseguir trabajo como columnista de moda y belleza en OK Diario, un portal digital español. En sus redes sociales, compartió una imagen donde se la ve impecable, lista para un "primer día de grabación", con un outfit elegante.

En la foto que subió a sus historias, Fabiola aparece con un vestido largo negro de corte clásico pero con detalles que lo hacen destacar. El cuello halter en blanco aporta un aire refinado, mientras que un detalle en la cintura, también en blanco, cae con gracia y estiliza la silueta. Complementó el look con estiletos negros, que suman altura y terminan de completar el estilismo pulcro y atemporal.

El outfit es responsabilidad de "De la Cierva y Nicolás", una casa muy top española, más específicamente, de Murcia. "Con un estilo barroco, sofisticado y elegante, creamos diseños de alta costura, de manera artesanal y dotándolos de un toque distintivo", explican en su página web los creativos del vestido que usó Fabiola.

El beauty look no se quedó atrás. Yañez optó por un recogido elegante, una elección ideal para resaltar sus facciones y darle protagonismo al maquillaje. Sus ojos se destacaron con un delineado negro bien marcado, aportando intensidad a la mirada, mientras que los labios resaltaron en un rojo. En cuanto a los accesorios, se inclinó por la discreción, con aros pequeños, un anillo sencillo y un reloj dorado con detalles en negro, todo en sintonía con su outfit.

Desde el entorno de Fabiola aseguran que este no es su primer empleo en España. Si bien su manutención y la de su hijo Francisco están cubiertas con el dinero que le envía la Justicia desde Argentina, la necesidad de generar ingresos extra la llevó a buscar nuevas oportunidades. Allegados a la ex primera dama afirman que, antes de sumarse a OK Diario, estuvo trabajando en una empresa de organización de eventos, aunque prefieren no dar más detalles al respecto.

Así, con un look impecable y una propuesta renovada, Fabiola Yañez da un nuevo paso en su carrera. Su incursión en el periodismo de moda y belleza marca un giro interesante en su trayectoria y la posiciona nuevamente en el centro de la miradas, pero esta vez, en un contexto completamente diferente.

No te pierdas el look de Fabiola Yañez: