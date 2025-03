Nati Jota se cortó el flequillo en un impulso y ya se arrepintió: ¡mirá!

Sabemos que, si algo define a Nati Jota, es su espontaneidad. No tiene miedo de compartir con sus seguidores lo bueno, lo malo y hasta los arrepentimientos express. Y esta vez, su última aventura con el pelo dejó en evidencia lo rápido que puede cambiar de opinión.

Todo empezó con una visita a la peluquería, que en teoría era solo para hacerse un tratamiento de keratina. Pero en cuestión de minutos, el plan tomó otro rumbo, porque la influencer decidió cortarse el flequillo. Así, sin mucho análisis previo. “Por suerte lo hizo rápido”, escribió entre risas, dejando en claro que la decisión fue tan repentina como la ejecución.

El resultado fue un flequillo baby bangs, de esos que van bien cortitos por encima de las cejas, un corte que no es para cualquiera y que puede ser difícil de llevar. Al principio, Nati parecía convencida de su nueva imagen, pero no pasó mucho tiempo hasta que la duda empezó a aparecer.

Horas después, en plena sesión de entrenamiento en el gimnasio, la conductora de OLGA ya tenía otra sensación. “Ya me arrepentí del flequillo. En dos días me lo abro con hebillitas”, confesó sin filtros. Y es que, aunque el cambio de look parecía una gran idea en el momento, en la práctica no resultó tan cómodo como esperaba.

Pero no todo estaba perdido. En otra historia, dejó abierta una posibilidad: “Hay una opción: que me lo corte mucho más cortito. Así vivo la ‘flequillo full experience’ y después igual volvemos”. Parece que, si ya está en el baile, está dispuesta a bailarlo hasta el final.

El gran problema, según contó, surgió a la hora de hacer ejercicio. “Me había olvidado de esto: el concepto ‘flequillo mientras hacés deporte’ no existe”, escribió junto a una selfie post-gym, en la que se veía claramente el desafío de mantener el nuevo peinado en su lugar.

Así, en menos de 24 horas, Nati Jota vivió el clásico ciclo del “me animo, me gusta, dudo y me arrepiento”.

Mirá a Nati Jota vivir el arrepentimiento con su corte de pelo:

De la emoción al arrepentimiento. (Foto: Instagram @natijota)

Después de probarlo en el gimnasio se dio cuenta de un problema que no había previsto. (Foto: Instagram @natijota)