Floppy Tesouro y su rutina hot de entrenamiento: qué hizo la vedette

Floppy Tesouro llamó la atención de todos sus seguidores de redes sociales al mostrar lo que hace en sus rutinas de entrenamiento. La modelo enfatizó en cuán importante es mover el cuerpo y entrenar los músculos para la salud.

Es sabido que el ejercicio físico es fundamental tanto para el bienestar mental como para el orgánico. De ese modo, la conductora de televisión y exparticipante de Showmatch evidenció cuánta importancia le da a esa premisa al compartir lo que hace en su día a día.

Floppy Tesouro en el gym. (Instagram floppytesouro)

Sentadillas con saltos, abdominales en colchoneta, sentadillas con peso y más ejercicios pudieron verse en el posteo de la personalidad de la TV. "No te olvides de mover el cuerpo, no hay excusas! Busca actividades que te gusten y hacelo no solo para verte bien sino para sentirte bien", pronunció Tesouro.

Cinco ejercicios para entrenar todo el cuerpo