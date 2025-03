Paula Chaves encendió Instagram con un look súper sensual

Paula Chaves, en una reciente publicación en sus redes sociales, mostró un look total black que no tardó en recibir una avalancha de elogios. La elección de un atuendo monocromático en este tono no solo estiliza la figura, sino que también aporta una versatilidad que permite adaptarse a diversas ocasiones, desde eventos formales hasta salidas más casuales.

El negro nunca falla, y Paula lo sabe.

El conjunto de Paula consistió en una musculosa de tiras finas con transparencias, complementada con shorts y un llamativo cinturón negro con hebilla plateada. Además, la elección de accesorios minimalistas permitió que el atuendo brillara por sí mismo, sin distracciones innecesarias, a excepción de los lentes de sol que terminaron por dar ese toque glam y misterioso al look.

Paula definió el outfit con zapatillas blancas y un clutch.

El look total black es una tendencia atemporal que ha sido adoptada por numerosas celebridades y fashionistas alrededor del mundo. Es, sobre todo, su capacidad para adaptarse a diferentes estilos y ocasiones lo convierte en un imprescindible en cualquier guardarropa.

Paula nos recuerda por qué el negro sigue siendo el color más favorecedor.

Paula Chaves, con su reciente look, también ha servido de inspiración para aquellos que buscan incorporar esta tendencia en su día a día, incluso en los outfits más casuales.