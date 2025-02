Evangelina Anderson lució un look barbiecore que causó furor en las redes

Durante su visita al país, la modelo Evangelina Anderson encantó a todos con un outfit barbiecore en total pink. En una publicación en Instagram, Evangelina lució un vestido rosa que evocaba por completo el estilo Barbie. La prenda consistía de un corset que realzaba su figura y una falda con abertura. Para completar el look, la modelo eligió zapatos a tono, creando una combinación perfecta que no tardó en captar la atención de sus seguidores.

Con más de tres millones de seguidores en Instagram, Evangelina comparte a diario momentos de su vida. Esta vez, su look barbiecore generó una ola de comentarios y elogios, demostrando que el estilo Barbie sigue vivo a pesar de no estar en tendencia.

El vestido, íntegramente rosa, no solo resaltó su figura, sino que también le dio un toque sofisticado. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar su beauty look, que consistió en un llamativo delineado negro y pestañas largas, sumado a un labial mate.

Evangelina Anderson es una de las figuras más influyentes en el mundo de la moda, así que si estabas buscando inspiración para tu próximo vestido, ¡tomá nota!