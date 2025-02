Florencia Peña lució un look infartante y los amantes de la moda hablaron

En la entrega de los premios Estrella de Mar, Florencia Peña deslumbró con un vestido negro de Verónica de la Canal que dejó a todos sin palabras al contar con cortes y detalles dorados, resultando en una prenda que resaltó su figura.

El vestido negro que convirtió a Florencia Peña en la reina de la noche.

El vestido, de breteles finos y adornos dorados, combinaba a la perfección con los aros redondos y las cadenas largas que caían sobre su escote. Sin mangas, la prenda permitía ver sus tatuajes, agregando un toque de personalidad. Para completar el look, Florencia eligió sandalias con tacos altos, que sumaron a la elegancia.

La actriz lució un vestido negro con detalles dorados, aros redondos y cadenas largas.

El maquillaje de la actriz fue otro punto destacado. Con un estilo que resaltaba sus ojos y su boca sin caer en excesos, Florencia logró un equilibrio perfecto. Su look, por supuesto, no pasó desapercibido en las redes sociales, donde recibió más de 15 mil "me gusta" y decenas de comentarios.

El look que conquistó los premios Estrella de Mar.

La ceremonia, celebrada en el Gran Hotel Provincial, fue un éxito para la actriz. Mamma Mía!, el musical en el que protagoniza, se llevó el galardón a Mejor Musical, y Florencia recibió el premio a Mejor Actriz en el mismo rubro.

La actriz demostró que es una de las figuras más importantes del teatro argentino.

Próximamente, Florencia se pondrá en la piel del personaje que hizo famosa a Julia Roberts en Pretty Woman El Musical, basado en la película Mujer bonita. Sin duda, una nueva oportunidad para que la actriz siga brillando en los escenarios. ¡No podemos esperar a ver la obra!