Cuando la autoestima se pasa de rosca: conocé el efecto impostor inverso

¿Alguna vez escuchaste hablar del síndrome del impostor, esa sensación de no estar a la altura de tus propios logros? Bueno, existe el lado opuesto llamado el "efecto impostor inverso". Aquí no es que dudes de tus habilidades, sino que estás convencido de que sos mejor de lo que realmente sos. Este curioso fenómeno psicológico llama la atención, y sí, probablemente todos conocemos a alguien que lo viva... aunque no lo admita.

Descubrí qué hay detrás de este comportamiento y cómo puede impactar en tu vida.

En pocas palabras, el efecto impostor inverso aparece cuando sobreestimamos nuestras capacidades y habilidades, ignorando las evidencias que demuestran lo contrario. Este fenómeno es más común en ambientes laborales y sociales, donde la confianza en exceso puede ser vista como una ventaja, pero también puede convertirse en un arma de doble filo.

"Quienes experimentan este efecto no se detienen a reflexionar sobre sus errores o limitaciones, porque están convencidos de que son excepcionales", explica la psicóloga Sarah Doyle, quien ha investigado el tema. Según ella, puede ser una estrategia inconsciente para proteger la autoestima, aunque a largo plazo puede generar problemas al no enfrentar la realidad.

Curiosamente, este comportamiento no siempre es negativo. En pequeñas dosis, el efecto impostor inverso puede dar la confianza necesaria para aceptar nuevos desafíos o destacarse en entrevistas. Sin embargo, cuando se desborda, puede generar expectativas poco realistas y terminar en decepciones.

Más confianza de la necesaria no siempre es una virtud.

Doyle sugiere trabajar en un balance: "Reconocer nuestras fortalezas y aceptar nuestras limitaciones es clave. La autocrítica constructiva nos permite crecer sin caer en extremos".