Wanda Nara súper sexy: curvas y look al cuerpo para recibir un premio en Turquía

En Estambul, Turquía, la conductora y empresaria argentina, Wanda Nara, fue galardonada con el título de "Best Woman Of The Year" en los Europe Awards, y su elección de vestuario estuvo a la altura del momento.

La conductora eligió un modelo argentino con cola larga y mangas para recibir su premio en Estambul.

Para la ocasión, Wanda apostó por un diseño barbiecore de una marca argentina. El vestido, en un tono rosa brillante, se destacó por su silueta sofisticada con mangas largas y una cola imponente. La espalda descubierta aportó sensualidad, mientras que un detalle de herradura en el cuello sumó, sin dudas, un toque distintivo al diseño.

Wanda Nara se consagró como la Mujer del Año.

La empresaria compartió su felicidad en redes sociales con una publicación donde anunció su victoria: "Ganeeee. BEST WOMAN OF THE YEAR. Europe Awards Thanks. Una noche soñada en Estambul". Y, por supuesto, sus seguidores no tardaron en celebrar el logro y elogiar su estilismo.

La empresaria compartió su felicidad tras recibir el galardón en Turquía.

Detrás de este look impecable, estuvo su equipo de confianza. El estilista Kenny Palacios, amigo personal de Wanda, fue el encargado del beauty look, apostando por un maquillaje en tonos rosas con un delineado negro marcado para resaltar la mirada. Por su parte, el asesor de imagen Joaco Díaz cuidó hasta el último detalle de la presentación de conductora.

El vestido se vio impactante.

Cabe destacar que la noche anterior, Wanda ya había mostrado otra elección barbiecore igual de elegante, dando a entender que el rosa sigue siendo su color insignia cuando se trata de eventos de alto calibre.