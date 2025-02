Zodíaco en modo delirio: las fantasías más absurdas de cada signo

Si algo nos enseñó la astrología es que cada signo tiene su propia manera de ver el mundo y, en algunos casos, de inventárselo. Mientras algunos viven con los pies bien plantados en la tierra, otros parecen haber sido bendecidos (o maldecidos) con una imaginación sin límites. Hoy te contamos en qué universo alternativo habitan ciertos signos.

¿Sos de los que ven señales en todos lados o de los que creen que pueden solucionar cualquier cosa?

Aries: "Yo lo arreglo"

El ariano no cree en imposibles. Si un auto se descompone, ellos creen que con un par de golpes mágicos en el capó pueden hacerlo arrancar. Si una relación está en ruinas, piensan que con "una buena charla" todo se soluciona. Son el equivalente humano a ese amigo que dice "dejame probar" cuando ya intentaste mil veces sin éxito. Pero claro, en su cabeza ellos siempre tienen razón.

Tauro: "Esto me lo merezco"

Los taurinos viven en la tierra del "autocuidado" extremo. Para ellos, cualquier cosa es justificable si se presenta como un mimo a sí mismos. ¿Gastarse el sueldo en comida gourmet? "Me lo merezco". ¿Dormir una siesta de cinco horas? "Me lo merezco". ¿Un capricho carísimo? "Obvio que me lo merezco". En su realidad paralela, la billetera es infinita y el descanso nunca es demasiado.

Géminis: "Me dijo 'hola'... creo que me ama"

Géminis no vive en el mundo real, vive en una novela de enredos. Cualquier mínima interacción la sobreanaliza hasta convertirla en una señal del universo. Si alguien los mira dos segundos más de lo normal, ya están planeando el casamiento. Por otro lado, si les respondés un mensaje con un "ok", asumen que los odiás.

Cáncer: "Estoy bien" (No, no lo está)

Si Cáncer dice que está bien, lo más probable es que esté a punto de llorar en la ducha escuchando música triste. En su mundo alternativo, creen que los demás deberían adivinar lo que sienten sin que ellos tengan que decirlo. Y si no lo hacen, obviamente se ofenden. Su fantasía máxima es que alguien los mire y diga: "sé que estás mal, pero no querés hablar de eso, así que te traje tu postre favorito".

Leo: "No es ego, es realidad"

Leo no tiene delirios, porque en su mundo ellos son el centro de todo… y eso para ellos es completamente lógico. Creen que todos los aplausos son para ellos, que cualquier comentario indirecto en redes es sobre su persona y que el destino los puso en este planeta para brillar. Si alguna vez un Leo te dice que "no le gusta llamar la atención", por favor, no le creás.

Virgo: "Si no lo hago yo, sale mal"

En la cabeza de Virgo, el resto de los signos son incapaces de hacer las cosas bien. Ellos creen que su método es el único válido y que si su trabajo no existiera, el mundo entraría en caos absoluto. Por eso, suelen vivir estresados, sintiendo que todo el peso del universo está sobre sus hombros, mientras los demás disfrutan sin preocupaciones.