Catherine Fulop entrena, da tips y las redes sociales colapsan

Catherine Fulop volvió a referirse en sus redes sociales a cuán importante es para la salud integral del cuerpo entrenarlo y les dio un par de consejos a sus seguidores. La modelo se mostró desde el patio de su casa, tomando su religioso jugo verde detox en ayunas.

La madre de Tiziana y Oriana Sabatini se refirió a cuánto cardio y cuántos ejercicios de fuerza se debe hacer en un entrenamiento y, si bien no dijo que lo aeróbico no sea útil, aseguró que la fuerza es indispensable, sobre todo en personas mayores de 50, dado que la edad hace que se pierda musculatura. En su descargo, Fulop contó que desde los 30 años se empieza, de a poco, a perder músculo si éstos no son entrenados.

Catherine junto a su esposo, Ova Sabatini.

Al mismo tiempo, Catherine Fulop aclaró que por el solo hecho de hacer ejercicios de fuerza las mujeres no van a perder la feminidad de sus cuerpos y dio a conocer que las fisicoculturistas o boxeadoras que tienen mucho músculo, lo logran porque tienen un entrenamiento más elevado, pero aseveró que con un peso moderado la figura del cuerpo no se ve afectada.

Catherine Fulop, escultural.

Ejercicios de fuerza para ganar músculo