Un día de Polo en Punta del Este: fotos y detalles del programa más regio del verano

Playas soñadas, atardeceres increíbles y uno de los deportes más lindos de ver. Todo eso junto sucede este verano en Punta del Este, donde The Polo Agency está organizando, desde el 27 de diciembre al 23 de febrero, los mejores torneos de polo para disfrutar durante las vacaciones.

“Poroto” Cambiaso, Barto y Jeta Castagnola, Diego Cavanagh, Alfredo Bigatti, Facundo y Gonzalo Pieres son solo algunos de los cracks confirmados. Punta se transformó en el epicentro del polo del más alto nivel en los clubes El Milagro y Punta del Este & Country Club, lo que representa una experiencia única donde el deporte, el lujo y la exclusividad se fusionan para crear momentos inigualables.

Las tardes no solo son de deporte de alto rendimiento y competencia, porque después de cada emocionante jornada de polo, el After Polo se convierte en el lugar perfecto para relajarse y pasar una noche inolvidable en un entorno elegante y relajado donde los asistentes, incluyendo jugadores, celebridades y aficionados, se reúnen para disfrutar. Cada copa cuenta con un After Polo Apertura y otro el día de la final.

El Milagro es un club de polo exclusivamente dedicado al alto rendimiento deportivo y profesional. Con una infraestructura de primer nivel, ofrece canchas de polo de calidad internacional, instalaciones modernas y todos los servicios necesarios para asegurar una experiencia inigualable para jugadores del máximo nivel. Ideal para quienes buscan excelencia en el deporte, rodeados de un entorno sofisticado y natural.

Punta del Este Polo Club es sinónimo de elegancia y tradición en el mundo del polo esteño. Con casi 20 años de trayectoria, este club ha consolidado su reputación como un referente en el deporte, combinando la pasión por el polo y una infraestructura clásica. Su club house encargado de recepciones y eventos, la realización del 73° Abierto de Polo Uruguayo garantizan una experiencia de primer nivel tanto para los jugadores como para los aficionados.

Mirá algunas de las fotos de estos días imperdibles:

Poroto Cambiaso.

Facu Pieres en el desafío inaugural temporada José Ignacio.

El after polo también es espacio para looks esteños pensados y cuidados.

Nicolás Pieres.

Facundo Pieres se divierte en El Milagro Polo Club.

Las chicas se divierten en el after polo.

Un plan relax: ver polo en Punta.

El uniforme: ruanas, ponchos y lanas para hacer frente al viento.

Poroto Cambiaso.

Ignacio Negri.

El after polo: momento de encuentro y risas.

Nico Pieres y Marcelo Amadeo y Videla; en el desafío inaugural temporada José Ignacio.