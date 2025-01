El vestido de Wanda Nara que causó sensación en las redes: qué se puso

Wanda Nara tuvo varios desafíos profesionales en el 2024, uno de ellos fue la conducción del reality show Bake Off Argentina en Telefe. Hace pocos días terminó la última temporada de ese programa y en sus redes sociales hizo un posteo donde se la vio con un imponente vestido.

Nara reveló que se hizo un vestido a medida, de la mano de Verónica de la Canal, para estar a la altura del famoso reality show. La pieza de indumentaria tuvo un corte sirena con una cola en la parte final que le aportó elegancia, el género se trató de una tela con rigidez y el tono fue un celeste pastel.

El vestido de Wanda Nara. (Instagram wanda_nara)

"Ayer terminó un hermoso proyecto, que me dio mucho y al que le di todo. Yo soy así me pongo la camiseta de un trabajo y no hay manera de que algo salga mal. Por qué lo doy todo y más. Soy la primera en llegar y la última en irme, pero me acompaña un equipo impresionante que lo hacen posible. Todos dejamos a nuestras familias y otras ocupaciones, y este el resultado", escribió Wanda en el posteo.

Wanda Nara, morocha.

Cómo elegir un vestido con cola para usar de día