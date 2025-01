El paraíso de aguas turquesas que enamora en la costa argentina

El mar es siempre una excelente opción para relajarse, ya sea en una escapada de fin de semana o en unas vacaciones más largas. La playa, las actividades en la costa y los paisajes del Atlántico suelen atraer a muchos viajeros argentinos. Un ejemplo de esto es el famoso Caribe argentino, uno de los destinos más elegidos por los turistas nacionales.

Las Conchillas, ubicada en la Costa Atlántica de la provincia de Río Negro, se ha ganado el apodo de Caribe Argentino por el impactante contraste entre el turquesa del agua y el blanco de su arena, formada mayormente por pequeños caracoles. Además, esta playa ofrece aguas un poco más templadas que en otras partes de la costa argentina, lo que la convierte en un lugar único para disfrutar del verano.

A tan solo 60 kilómetros de Las Grutas, en el ingreso al Puerto de San Antonio Este, se encuentra esta extensa playa agreste. Su superficie, cubierta por millones de conchillas de mejillones, cholgas, almejas y vieiras, le da un toque distintivo que cautiva a los visitantes. Estas conchillas, arrastradas por la marea al completar su ciclo de vida, son parte del encanto natural de la región.

Las Conchillas es uno de los hits de la Costa Atlántica. Foto: Turismo Río Negro

Cuando la marea baja, Las Conchillas se transforma en un escenario único: más de 12 kilómetros de playa amplia, con arena fina, donde el mar parece unirse con el horizonte. Este paisaje invita a largas caminatas al ritmo de las olas y el crujido de las conchillas bajo los pies, creando una atmósfera de paz y bienestar incomparable. Además, es común observar fauna marina como delfines, lobos marinos e incluso pingüinos.

Desde el área de turismo de Río Negro destacan la importancia de preservar este entorno natural. Recomiendan no conducir sobre los caracoles, no recolectar flora, caracoles ni restos fósiles, y evitar cualquier acción que pueda dañar la fauna silvestre, como alimentarla, molestarla o capturarla. También se insiste en no arrojar basura ni encender fuego en la playa.

Para cerrar el día en el Caribe argentino, nada mejor que disfrutar de la gastronomía local. Los pescadores artesanales, que trabajan mar adentro durante largas horas, abastecen a los restaurantes y emprendimientos gastronómicos de la zona con pescados y mariscos frescos. El resultado son deliciosos platos basados en los frutos de mar característicos del Golfo San Matías, ideales para culminar una jornada perfecta en este destino incomparable.