Catalina Amalia de los Países Bajos cambió de look: el análisis de un experto

Amalia de los Países Bajos es la futura reina de su país, dado que es la hija mayor de los reyes Guillermo y Máxima. De ese modo, todas las miradas siempre están puestas en ella cuando la familia real está expuesta.

Así fue que un experto en moda y estilismo analizó los looks de la futura reina. Manuel Zamorano es el nombre del estilista en cuestión, que se pronunció sobre Amalia: "Es evidente que hay un cambio en la Princesa Amalia, para mí tiene uno de los rostros más bonitos de las monarquías europeas", comenzó.

Amalia y Máxima de los Países Bajos.

Y siguió: "Su estilo a la hora de vestir más casual no me parece desordenado para su edad, sabe cómo sacarse partido. Se gusta mucho su naturalidad, yo definiría su estilo como fresco, su melena no me puede gustar más, sobre todo ese rubio cobrizo que poca gente tiene de manera natural", según citó el medio Semana.

Amalia de los Países Bajos.

Por qué es importante la moda en la realeza

La moda en la realeza tiene una gran importancia porque, además de ser una expresión de identidad y estatus, simboliza el poder, la historia y la tradición de una monarquía. A través de la ropa, los miembros de la realeza comunican mensajes sobre su posición en la jerarquía social y su relación con el pueblo, los demás monarcas y el mundo.

Las elecciones de vestimenta, desde los trajes de gala hasta los atuendos cotidianos, reflejan los valores y la cultura de la monarquía, y se convierten en una herramienta de diplomacia, ya que a menudo se usan para transmitir respeto y prestigio en eventos internacionales. Además, la moda real marca tendencias, ejerciendo una influencia en la cultura popular.