Zaira Nara sorprendió con un body de encaje: mirá el espectacular y sexy outfit

Zaira Nara es una de las modelos más famosas de Argentina y por ese motivo en sus redes sociales tiene un sinfín de seguidores. La conductora de televisión recibe miles de "me gusta" en cada uno de sus posteos.

Eso mismo ocurrió en una reciente publicación en la que la hermana menor de Wanda Nara lució un osado look, basado en un body de encaje. La celebridad se puso esa prenda, que vino en tonos blancos y con transparencia, y la combinó con un sencillo pantalón en la misma tonalidad.

El look de Zaira Nara. Instagram: zaira.nara

Para cortar con lo blanco, Zaira de colocó en su cintura un cinturón en tonos camel con hebilla, lo que le aportó sofisticación y frescura al look. Como no podía ser de otra manera, la celebridad recibió cientos de mensajes en la sección de comentarios por parte de sus fans que la felicitaron por su look.

El look de Zaira Nara. Instagram: zaira.nara

Ideas de looks con bodies blancos