Este es el mejor bolso para combinar con jeans, confirmado por Dakota Johnson

Con toques vintage e inspirado en un material muy popular usado en los 70', el nuevo bolso preferido de Dakota Johnson es también el que mejor combina con jeans. La actriz ha confirmado cuál es el modelo con el que nuestros vaqueros resaltarán por completo. No es de cuero, ni de color negro, ni pequeño: ¿adivinas de qué estamos hablando?

Dakota Johnson revolucionó el estilo callejero luciendo un bolso de gamuza. Foto: Instagram @thedelightmagazine.

Si aún no lo adivinaste o si estabas dudando entre un diseño u otro, revelamos el misterio con este look de Dakota Johnson. Esta semana, la artista paseó por Nueva York con un outfit total denim, formado por jeans flare y camisa larga, al que añadió mocasines negros, gafas de sol redondas y un bolso de gamuza XXL en marrón caramelo.

¿Lo mejor? Es el modelo que más combina y realza jeans. Foto: Instagram @thedelightmagazine.

El modelo Hobo - tal como se conoce a este estilo de bolso - es el must-have de Dakota Johnson para llevar con jeans. El contraste de la gamuza con el denim crea un efecto cálido y agradable a la vista, sin dejar de lado las diferencias que cada material aporta.

El juego de colores también es interesante, ya que el marrón es opuesto complementario al azul. Esto genera que ambos tonos produzcan un resultado armonioso, pero manteniendo la oposición necesaria para no mezclarse o confundirse.

Sin dudas, te recomendamos sumarlo a tu guardarropas de temporada. Foto: The Zoe Report.

Aquí lo reconfirmamos con este otro look de Dakota Johnson, en el que apostó por jeans culotte, camiseta blanca, blazer gris a cuadros, bolso de gamuza, zapatillas bicolor y gafas de sol. Aunque en este atuendo la actriz utilizó más colores, todos se mantuvieron en la gama de los neutros, lo cual ayudó a que no se generara discordancia entre las prendas y el look final.

Si estás en búsqueda de un nuevo bolso que realce tus jeans, entonces toma el consejo de Dakota Johnson y suma un diseño de gamuza a tus estilismos.