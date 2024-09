Las ocho formas de eliminar yuyos y malezas cuidando el césped

Cuando los yuyos o malezas aparecen en un césped impecable se vive un momento de decepción porque las respuestas que dan los productos o trucos caseros destinados a eliminar las malezas pueden dañar el césped, por lo que a menudo la gran pregunta es cómo hacerlo sin que afecte al césped. Algunas opciones que existen para controlar los yuyos o malezas conviene evitar. Por ejemplo, usar sal puede resultar demasiado agresivo para el césped, de igual modo la opción de usar cartón porque deja manchas marrones antiestéticas. ¿Cómo hacerlo, entonces? Las siguientes son alternativas probadas y que funcionan:

Quitar las plantas no deseadas con la mano es eficaz, pero puede llevar mucho tiempo. Créditos: Future.

1. Desenterrar los yuyos y malezas con las manos. Hacerlo con la mano es eficaz, pero puede llevar mucho tiempo. Sin dudas que es una de las opciones más sencillas y eficaces porque permite centrarse -uno por uno- en cada yuyo o maleza y asegurarse de eliminar estas plantaciones de raíz para evitar que vuelvan a aparecer.

2. Fertilizar el césped. Los principales agresores del césped son las margaritas, las ranúnculáceas, el trébol y el musgo. La mejor forma de lidiar con ellos de forma orgánica es mejorar la salud del césped y fomentar un crecimiento vigoroso del mismo: probar con fertilizarlo y airearlo con un rastrillo de jardín. En cuanto al uso de fertilizantes para césped lo que ocurrirá es una acumulación de sustancias químicas en el suelo porque será el resultado de aplicaciones hechas a lo largo de diferentes épocas del año. Por este motivo, ¿por qué no probar un fertilizante orgánico para césped ?

3. Volver a sembrar el césped. La siembra de semillas de césped y la resiembra de las zonas descubiertas pueden ayudar a que el césped tenga un aspecto adecuado y, al mismo tiempo, limitar las posibilidades de que aparezcan las malezas. Si hay zonas sin césped, las malas hierbas pueden encontrar una forma de germinar. Por este motivo, una resiembra rápida puede hacer que el césped siga creciendo y alejar las posibilidades de que crezcan las malezas..

4. Mantenerse al tanto cortando el césped. Para así sacarse de encima malezas que más crecen y se propagan. Para eso asegurarse de cortar el césped con regularidad y no dejarlo demasiado corto, además de regarlo bien, pero con poca frecuencia,

5. Esparcir harina de gluten de maíz. Porque beneficiará al césped mismo ya que muchos han comprobado que suprime la germinación de malezas. La harina de gluten de maíz no es tóxica para los seres humanos ni los animales.

6. Airear el césped. Porque promueve el crecimiento, las raíces saludables y descomprime el suelo (esto último, conocido como descompactación del suelo, es una práctica que se debe hacer con precaución en la agricultura), lo que a su vez desalienta el crecimiento de malezas. Airear antes de fertilizar le dará al césped una mejor oportunidad de prosperar, pero si las malezas son un problema, considerar el uso de una combinación de fertilizante y herbicida.

La aireación del césped promueve el crecimiento y las raíces saludables. Crédito de la imagen: Future/Ruth Hayes.

7. Utilizar un herbicida selectivo. Asegurarse de utilizarlo si no quiere dañar el césped. Existe una variedad de herbicidas en el mercado, incluidas algunas caseras, que utilizan vinagre, pero muchos no son adecuados para su uso en un césped que, por lo demás, está sano. En cambio los herbicidas selectivos están diseñados para matar tipos específicos de malezas sin dañar el césped circundante. Es importante aplicar herbicidas cuando los yuyos y malezas están en pleno crecimiento y la temperatura no es demasiado alta. Es decir, en primavera o en otoño.

8. ¿El agua hirviendo mata las plantas no deseadas? Si bien el agua hirviendo puede matar el follaje de la planta o las partes con las que entra en contacto, no matará las raíces, lo que hará que las malas hierbas vuelvan a aparecer en unas pocas semanas. Como resultado, no se recomienda usar agua hirviendo simplemente como herbicida, especialmente en áreas de su jardín rodeadas de césped.

¿El vinagre mata las plantas indeseadas pero no el césped?

El vinagre es un ácido fuerte que elimina las malezas y cualquier vegetal (incluido el césped) que se encuentre a su alrededor. Para sacarse de encima las plantas indeseadas, echar vinagre sólo en esa planta y evitar que caiga en áreas que se desean preservar.. Ver más información.