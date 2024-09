Las impensadas revelaciones de una compañera de estudio de Letizia Ortiz: su pasado

Letizia Ortiz estuvo en los últimos meses en el centro de las miradas del mundo, en especial de la prensa especializada en realeza, debido a algunos escándalos en los que estuvo involucrada. La reina esta vez es noticia por las revelaciones de una excompañera.

Es sabido que Letizia Ortiz no pertenece a la realeza de nacimiento ni tampoco a una familia de alcurnia, como muchas personas que se suman a la corona por sus matrimonios. La actual reina nació en una familia de clase media y en su juventud trabajó como periodista.

Letizia Ortiz y Felipe VI.

De ese modo, en una reciente nota, se pudo escuchar a una excompañera de la reina: "No le hacía falta subrayar. Era muy guapa, muy lista. Decía que nunca se iba a casar y que era muy de izquierdas. Letizia, que me alegro que los 5 años de periodismo me hayan servido para salir en ‘La Revuelta’. Un beso, Leti con Z".

Letizia con su esposo e hijas.

Esta mujer se hizo llamar Piedad y dialogó sobre el pasado de Letizia Ortiz con el periodista David Brocano en su ciclo de TV, según citó Vanidades. Sin lugar a dudas, estas declaraciones desmienten los rumores de una supuesta personalidad difícil de la reina, aludiendo a que se habría llevado bien con sus excompañeros.

Los tres lugares en los que trabajó Letizia Ortiz como periodista