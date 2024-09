Las mejores ocho plantas resistentes al fuego

Las plantas resistentes al fuego son aquellas que no se encienden fácilmente y se pueden agrupar según varias características distintivas. Suelen tener un patrón de ramificación abierto, no acumulan material muerto en el centro de la planta y las hojas son húmedas y flexibles. Tampoco transportan mucha savia. Por otra parte la amenaza de incendios forestales es muy frecuente en las regiones áridas, en particular cuando la vegetación nativa se seca en los meses de verano.

Agapanthus 'Ever Amethyst'. Créditos: Sunset Plant Collection.

Las plantas de cobertura del suelo son una opción ideal cuando se buscan las mejores plantas resistentes al fuego. Es una buena idea evitar plantar grandes masas de plantas juntas si estás planeando un jardín seco , así como podar las plantas para eliminar el crecimiento viejo o muerto y mantenerlas bien regadas.

Todas las plantas arden en condiciones extremas de fuego; sin embargo, algunas tardan más en encenderse que otras. Aunque estas plantas consumen poca agua, todas serán más resistentes al fuego si se han regado recientemente.

Las 8 mejores plantas resistentes al fuego

Sedum Sunsparkler. Las plantas de cobertura del suelo, como el sedum, se pueden plantar en grupos para crear un efecto similar a una manta que llene los espacios del jardín. También son un buen sustituto del césped, que necesita mucho riego y mantenimiento para garantizar que no contribuya al riesgo de incendio de la propiedad. Las plantas de cobertura del suelo resistentes al fuego también pueden capturar las brasas ardientes sin incendiarse. Por otra parte el sedum es una de las mejores plantas resistentes al fuego para usar como parte de ideas de paisajismo con suculentas y cactus. Tiene un follaje suculento en tonos de verde a azul. Muchas variedades prosperan en condiciones cálidas y secas, mientras que otras son una fuente importante de néctar para mariposas y abejas. Dianella Coolvista. La dianella es otra opción de planta de borde de bajo crecimiento y menos inflamable. Estas plantas no contienen aceites ni compuestos volátiles y permanecen siempre verdes (o siempre azules) todo el año. Esta hierba ornamental mantiene su hermoso color azul grisáceo y prospera a pleno sol. Si a esto le sumamos tolerancia al calor y a la sequía, un tamaño pequeño y flores de color azul violeta pálido, seguidas de bayas de color azul real en primavera, esta es una de las mejores plantas resistentes al fuego para elegir. Delosperma cooperi. Esta suculenta vigorosa de bajo crecimiento con flores de color violeta brillante de la especie Delosperma es una excelente opción para jardines cálidos y secos. Tiene un follaje verde que se torna de un atractivo color rojo bronce en invierno. Esta variedad se destaca por ser una opción que requiere poco mantenimiento. Fácil de cultivar, funciona especialmente bien en jardines de rocas, en la parte delantera de los macizos y es una buena cubierta vegetal para pendientes. Achillea Moonshine. Créditos: gentileza Gillian Pullinger/Alamy . Ever Amethyst Agapanthus. Por su exuberante belleza tropical, el agapanto es una opción para tener en cuenta. Como sus hojas están llenas de un gel a base de agua pueden atrapar las brasas arrastradas por el viento y ayudar a frenar o incluso detener la propagación de incendios de baja intensidad. Está clasificada como una planta de bajo consumo de agua por la Universidad de California. De rápido crecimiento, florece muy temprano y es tolerante a la sequía. También son una fuente fabulosa de néctar para abejorros y colibríes. Los agapantos también vuelven a crecer año tras año. Achillea 'Moonshine' (milenrama). Planta con muchos atributos a su favor: florece durante cuatro meses, es tolerante a la sequía y resulta atractiva para las abejas, las mariposas y otros polinizadores. Su follaje, parecido al de un helecho, en tonos de verde a gris, complementa perfectamente las flores amarillas, rojas, rosadas o blancas. Es una planta para cultivar como parte de la creación de una zona libre de incendios alrededor de la casa. Lo ideal es cultivarlas en grupos en lugar de plantarlas como alfombras. Esto se debe a que cuanto más cerca esté de la vivienda menos vegetación querrá. Aquilegia formosa. Es una buena opción en una zona donde no se queman plantas. También es resistente al fuego debido a su alto contenido de humedad y baja inflamabilidad. La aquilegia occidental también se conoce como aquilegia roja o carmesí debido a sus flores, que son muy atractivas para los colibríes. Sus delicadas flores y su atractivo follaje agregarán una hermosa nota al diseño de su paisaje contra incendios, y también es un favorito entre los polinizadores, brindando beneficios ecológicos además de resistencia al fuego. Amelanchier lamarckii. Tiene la forma de un arbusto o árbol de varios tallos (de hecho, es uno de los mejores árboles para jardines pequeños ). Es fácil de cultivar y ofrece un atractivo durante todo el año. El amelanchier es uno de los primeros arbustos que florece en primavera, proporciona una fruta deliciosa durante todo el verano y luego añade un espectacular color rojo anaranjado durante el otoño al jardín. Su hábito de ramificación abierta significa que también es fácil mantenerlo en forma, además de permitir la eliminación sencilla de cualquier madera muerta, que es una medida necesaria para disuadir el fuego. Shrubby cinquefoil. Se considera una buena opción para áreas propensas a incendios, ya que tiene bajas cantidades de ceras, aceites y resinas. Se puede utilizar como seto, agrupado a lo largo de una pendiente o como planta decorativa en jardines de rocas. Planta resistente y fácil de cuidar que se suma al jardín y produce flores durante todo el verano. Las hermosas flores en forma de platillo vienen en tonos de blanco, amarillo, rosa, naranja o rojo. Es una planta nativa y es un bonito fondo para el jardín que atrae mariposas, abejas y otros polinizadores importantes.

Shrubby cinquefoil. Crédito: gentileza Elena Ga.

¿Las gramíneas ornamentales son resistentes al fuego?

Sí y no. Las plantas que facilitan el fuego son aquellas que lo encienden y lo propagan. Suelen contener una acumulación de material fino, seco y muerto, como hojas, en el centro. Las gramíneas ornamentales suelen tener una masa seca de tallos de hierba muerta en el centro de la planta que es altamente inflamable. Las gramíneas ornamentales son plantas de fácil cultivo que aportan estructura, movimiento y variedad cromática tanto de sus hojas como de sus flores a lo largo de todo el año.

Las últimas investigaciones muestran que no todas las gramíneas son iguales en lo que respecta al fuego. "Las gramíneas menos inflamables tienen un alto contenido de humedad en las hojas, un menor crecimiento por encima del suelo, hojas densamente compactas, una forma de crecimiento más horizontal y niveles bajos de taninos o aceites volátiles. libre respetuoso con el clima.