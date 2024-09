El consejo de Nicole Neumann para las mamás de bebés: no lo creerías

Nicole Neumann les muestra a sus seguidores de redes sociales el crecimiento de su pequeño hijo Cruz, de apenas tres meses de edad. Se trata del primer retoño de la modelo con su actual esposo, Manuel Urcera.

Cabe destacar que Nicole tiene tres hijas más grandes con su exmarido, Fabián Cubero: Indiana, Allegra y Sienna. De ese modo, la celebridad de televisión les dio a sus fans un tip para que sus hijos bebés no lloren en el auto.

Nicole, embarazada de Cruz.

"Les quiero contar a las mamás de bebitos que a Cruz ahora se le dado por llorar en el auto y hay una canción que hace que no lloren más. Se llama Happy Song, lo probé y es la segunda vez que me funciona", soltó Neumann, contenta por el funcionamiento de su técnica para que el pequeño no llore mientras ella maneja.

Nicole con sus hijas.

Cuidados para llevar a un bebe en un auto