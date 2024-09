Cuánto cuesta el look que usó Lali Espósito en el Cris Morena Day

En el reciente evento Cris Morena Day, Lali Espósito capturó todas las miradas con su elección de vestuario, quien optó por un conjunto que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los asistentes y sus seguidores en redes sociales. No es la primera vez que Lali sorprende con sus elecciones de moda, pero esta vez el precio de su atuendo dejó a muchos con la boca abierta.

La cantante eligió un conjunto de la marca Crudo para el evento. Foto: Instagram @lali

El conjunto elegido por Lali pertenece a la reconocida marca argentina Crudo, conocida por sus diseños minimalistas y de alta calidad. En esta ocasión, Lali se decidió por el conjunto "Terra", una combinación elegante y versátil que refleja su estilo audaz y contemporáneo. Crudo ha sido una de las marcas preferidas de la artista en los últimos eventos, y esta vez no fue la excepción.

El conjunto que usó Lali tiene un precio que no pasa desapercibido. Foto: Instagram @lali

El precio del conjunto no pasó desapercibido

$300.000, una suma que para muchos puede resultar impactante, pero que en el mundo de la moda y el espectáculo es bastante común. El conjunto Terra se compone de piezas elaboradas con materiales de primera calidad, lo que justifica su elevado costo. Además, cada prenda de Crudo se caracteriza por un trabajo artesanal que resalta la exclusividad de sus diseños.

Con un diseño elegante y minimalista, el conjunto resalta por su estilo. Foto: crudoolab.mitiendanube.com

Crudo, la marca detrás del look de Lali, se caracteriza por sus prendas de alta calidad. Foto: crudoolab.mitiendanube.com

Lali Espósito, quien siempre ha mostrado un gusto impecable por la moda, sabe cómo elegir sus atuendos para cada ocasión. Su participación en el Cris Morena Day no solo fue destacada por su talento, sino también por su estilo, que rápidamente se viralizó en redes sociales. Los seguidores de la artista no tardaron en comentar y compartir imágenes de su look, haciendo que el conjunto Terra se convirtiera en tendencia.

El precio del conjunto Terra que usó Lali asciende a $300.000,00. Foto: crudoolab.mitiendanube.com

Este conjunto es ideal para quienes buscan una pieza única y de alta calidad que refleje tanto elegancia como modernidad. La elección de Lali en el Cris Morena Day es un claro ejemplo de cómo la moda puede ser una forma de expresión personal y artística.