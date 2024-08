Consejos para cultivar rosas en jardines secos

Las rosas tienen fama de ser las primates del jardín, difíciles de cultivar e imanes para una amplia gama de plagas y enfermedades. Pero ésta no es una evaluación justa: después de todo, si son tan difíciles, ¿se habrían molestado los jardineros en cultivarlas con tanto éxito durante siglos? De hecho, son plantas increíblemente resistentes y, con el cuidado adecuado, se pueden cultivar rosas en muchos entornos, incluso en aquellos con lluvias mínimas. ¿Las rosas son tolerantes a la sequía?

Rosa azul ártico (izq) y rosa iceberg (der). Créditos: Shutterstock/Lissa Chandler Photography y Shutterstock/EvaHeaven018.

No todas las variedades de rosas son adecuadas para condiciones áridas, y si vives en un clima cálido y seco, donde hay poca lluvia, debes evitar ciertas especies. Por ejemplo, las rosas de té híbridas son rosas más delicadas y menos resistentes, a menudo con tallos largos y delgados que las hacen populares entre los floristas. Estas rosas no tienen la tolerancia a la sequía necesaria para los climas secos. Necesitarán mucho trabajo, cuidado y riego e incluso así es posible que no prosperen.

Las mejores rosas tolerantes a la sequía para cultivar

Rosa Iceberg. Las hermosas flores blancas de la rosa 'Iceberg', tolerante a la sequía. 'Iceberg' es una floribunda versátil con un aroma suave y dulce. Se puede cultivar como un arbusto de tamaño mediano o como una rosa trepadora que crece hasta 3,6 metros de altura. Generalmente produce flores blancas, pero también hay variedades rosas y burdeos. Rosa Hansa o rugosa. Es una rosa rugosa que produce escaramujos atractivos en otoño. Es un tipo de rosa silvestre, Rosa rugosa , con grandes flores dobles de color magenta en verano y escaramujos llamativos en otoño e invierno. Es una planta robusta que puede soportar tanto el duro calor del verano como las gélidas condiciones invernales. Rosa 'Azul Ártico'. Tiene flores inusuales de color lila/púrpura con centros dorados brillantes. 'Arctic Blue' es un rosal arbustivo que produce flores inusuales de dos pétalos en tonos violeta y lila. Tiene un aroma cítrico y es más que capaz de soportar el calor y la sequía. 'Arctic Blue' está disponible para ordenar en línea en Walmart . Rosa limón efervescente o 'Limón Fizz'. Lo que a Rosa 'Lemon Fizz' le falta en aroma, lo compensa con vitalidad y durabilidad. Tiene flores semidobles de color amarillo canario que cubren el arbusto desde la primavera hasta las primeras heladas. No tiene un aroma particularmente fuerte, pero es una rosa de color amarillo dorado impresionante que brillará al sol. Esta rosa prosperará en verano, cuando el clima sea cálido y seco. Espuma de mar o rosa 'Seafoam'. Es una buena variedad para cubrir el suelo. 'Seafoam' es una rosa inusual que cubre el suelo y que luce espectacular en los bordes de los macizos y colgando de un recipiente grande en áreas menos áridas. Produce flores de color marfil desde la primavera hasta el otoño. La planta 'Seafoam' crece bien en sombra parcial o con sol y tiene el beneficio adicional de cubrir el suelo, lo que ayuda a retener la humedad.

Rosa "Seafoam" (izq) y Rosa 'Lemon Fizz' (der). Créditos: Shutterstock/Marinodenisenko y Shutterstock/Life Collection Photography.

Consejos para el cultivo de rosas resistentes a la sequía

Elegir el lugar adecuado . Las rosas necesitan al menos seis horas de luz solar al día para florecer en su mejor momento. Una zona sombreada del jardín no hará que las rosas sean más tolerantes a la sequía , porque son muy exigentes con la iluminación. Todas las variedades necesitan seis o más horas de sol si desea maximizar las floraciones, así que antes de plantar, elija una rosa que sea adecuada para la zona más soleada de su jardín. Aunque parezca un entorno duro y hostil, si riegas bien tu rosal y lo cubres con abundante mantillo para retener la humedad, debería florecer . El sitio ideal es soleado, protegido y sin competir con los árboles.

Regar las rosas correctamente y en el momento adecuado del día es una de las mejores formas de aumentar la tolerancia de las plantas a la sequía. Al principio, todas las plantas necesitan un riego regular para ayudarlas a establecerse. Lo ideal es regar las rosas temprano por la mañana y por la noche, cuando el clima es más fresco, para que la humedad se evapore más lentamente. Es más beneficioso regar profundamente dos o tres veces por semana que darle un poco de agua todos los días, pero no riegues en exceso ya que esto puede provocar que las raíces se pudran.

Asegúrese de recolectar agua de lluvia y juntar tanta agua gris (agua de lavado que no contenga demasiados restos de comida ni cloro) como pueda para crear un depósito para épocas de sequía.

Considere instalar barriles de agua o crear una cadena de lluvia para no tener que depender del agua del grifo para mantener sus plantas regadas.

¿Qué cuidados necesitarán las rosas?

Además de regar profundamente durante los períodos muy secos, alimente sus rosas en primavera con un fertilizante de uso general y cúbralas en invierno con abono bien descompuesto y estiércol para nutrir las raíces y retener la humedad en el suelo.

¿Qué plantas crecen bien con rosas resistentes a la sequía?

En lo que se refiere a la siembra en asociación con rosas resistentes a la sequía, existen muchas plantas adecuadas para un jardín mediterráneo que crecen sin problemas junto a ellas, como jaras, altramuces y muchas plantas tapizantes.

Considere también el uso de hierbas como la salvia rusa y la lavanda. Sus hojas de color verde grisáceo serán el complemento perfecto para el follaje brillante de la rosa y su aroma puede ayudar a disuadir a las plagas.

¿Puedo cultivar rosas en una maceta?

Se pueden cultivar muchos tipos de rosas en macetas , pero puede resultar una tarea difícil para el jardinero en zonas de cultivo donde no llueve mucho. Las plantas cultivadas en macetas necesitan mucho riego y alimentación porque consumen rápidamente toda la humedad y los nutrientes de la tierra para macetas, especialmente si son variedades de crecimiento rápido.

Por lo tanto, aunque se pueden cultivar en macetas, en zonas con precipitaciones limitadas es mejor cultivarlas en el suelo, donde sus raíces pueden extenderse y encontrar agua. Aunque las rosas se cultivan por su color y aroma en verano, si no corta las flores marchitas, también le proporcionarán una cosecha de escaramujos en otoño. Estos frutos rojos y anaranjados añaden color e interés al jardín en invierno y ayudarán a alimentar a los pájaros del jardín.

