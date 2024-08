El video de Letizia Ortiz y Sofía de Grecia que generó polémica: qué pasó

Letizia Ortiz y Sofía de Grecia se mostraron juntas en un reciente evento y fueron captadas por las cámaras. La cuenta oficial de Instagram de la revista Elle compartió en su perfil un breve metraje de lo que sucedió entre la esposa y la madre del rey Felipe VI y la gente no dejó de comentar a favor de la exreina.

En el video se puede ver que Sofía toma la mano de su nuera y, con delicadeza, a los pocos segundos ésta se deshace de la mano de su suegra. "La reina Letizia y la reina Sofía derrochan complicidad y estilo veraniego en la tradicional recepción de verano en el Palacio de Marivent", escribieron en el pie de foto desde el mencionado medio y fueron contradichos por los usuarios.

Sofía de Grecia y el Rey Juan Carlos.

"Sobre todo complicidad. La reina Letizia le retira la mano descaradamente", "Le quita la mano.. no sé si eso es mucha complicidad", "Derrochan sí, complicidad no", "Es muy altiva y la reina Sofia es una señora" y "Debería de aprender de la suegra en elegancia, saber estar y sobre todo educación que le falta mucha" son algunos de los comentarios que la gente dejó en ese posteo. Sin lugar a dudas, si bien ellas no se pronunciaron al respecto, la relación entre Sofía y Letizia sigue generando resquemores.

Mirá el video (Elle)

A pesar de que muchos comentarios hicieron referencia a la supuesta animosidad entre Letizia y Sofía, hubo muchos que celebraron a la realeza española y demostraron su admiración por ambas. "Me encantan maravillosas las dos" y "No es por nada pero vaya familia real tan guapa que tenemos los españoles!" fueron algunos de los mensajes que escribió algente a favor de las reinas.

Los looks de Letizia y Sofía

A pesar de este escándalo que se armó por lo que ocurrió con las manos de Letizia y Sofía, las miembros de la realeza también llamaron la atención por sus looks. La madre de Leonor y Sofía de Borbón y la madre de Felipe VI lucieron ambas vestidos hechos en géneros súper livianos y con estampas florales, ideales para las altas temperaturas.