Tener buenos básicos, la clave: cuáles son los productos que no te pueden faltar para maquillarte

Un buen maquillaje no tiene que ser complicado ni requerir de una gran inversión. Con algunos productos básicos de calidad, podés crear looks naturales, sofisticados o llamativos, según la ocasión.

Cuáles son los productos indispensables para un buen maquillaje

Crema hidratante: La base de todo buen maquillaje es una piel hidratada. Elegí una crema hidratante adecuada a tu tipo de piel y aplicala antes de comenzar a maquillarte. Esto ayudará a que tu piel se vea más luminosa y uniforme, y que el maquillaje dure más tiempo.

Corrector : El corrector es ideal para disimular ojeras, imperfecciones y manchas. Elegí un corrector de un tono más claro que tu base de maquillaje y aplicalo con pequeños toques.

Base: es el producto que te ayudará a unificar el tono de tu piel y cubrir imperfecciones. Elegí una base de maquillaje que sea del mismo tono que tu piel o un tono más claro, y aplicala con una brocha o una esponja.

Sombras de ojos: las sombras de ojos te permiten crear una gran variedad de looks, desde naturales hasta más llamativos. Elegí una paleta de sombras con tonos que te favorezcan y experimentá con diferentes combinaciones.

Máscara de pestañas : la máscara de pestañas es un producto esencial para abrir la mirada y darle volumen a las pestañas. Elegila en base al efecto que busques, ya sea volumen, longitud o definición.

Rubor : El rubor te ayuda a dar un toque de color a tus mejillas y un aspecto más saludable a tu rostro.

Labial: elegí un color que te guste y que te favorezca, ya sea un nude, un rojo, un rosa o un tono más atrevido. Los gloss también son una gran opción.

Los productos básicos para lograr el maquillaje que te propongas.

Otros tips para un maquillaje perfecto

Invertí en productos de buena calidad:

Es mejor tener pocos productos buenos que muchos de mala calidad. Los productos de buena calidad te durarán más tiempo y te darán mejores resultados.

Elegí productos adecuados a tu tipo de piel:

Es importante elegir productos de maquillaje que sean adecuados a tu tipo de piel. Si tenés la piel grasa, buscá productos oil-free. Si tenés la piel seca, buscá productos hidratantes.

Experimentá con diferentes looks

No tengas miedo de experimentar con diferentes looks de maquillaje. Hay infinidad de posibilidades, así que divertite y encontrá los looks que más te favorezcan.

Cuidá tu piel

El mejor maquillaje es una piel sana. Asegurate de limpiar tu piel todos los días, hidratarla y protegerla del sol.