Cómo agregar espacio a la casa sin tener que construir

¿A quién no le vendría bien un poco más de espacio en su casa? Sea como sea, agregar espacio adicional implica construir una ampliación, pero ¿qué pasa si esa no es una opción? Sucede que una ampliación puede significar miles de pesos y no necesariamente un aumento en el valor final de la propiedad. ¿Qué hacer, entonces? Existen ocho métodos alternativos para agregar espacio a una casa que no implican hacer una ampliación ni gastar una fortuna.

Levantar algunas paredes nuevas (izq) y abrir hacia afuera espacios interiores (der). Créditos: Satara Australia y Future PLC.

Almacenamiento inteligente (izq) y agregar espacio extra al jardín o patio (der). Créditos: Olive y Barr - Future / Jody Stewart.

Cómo agregar espacio sin ampliar la vivienda

La clave no está en ampliar, sino que en maximizar un espacio, ya sea modificando la distribución de una pared o hallando los muebles adecuados para que un determinado espacio parezca más grande y funcional. Las opciones son las siguientes:

Levantar algunas paredes nuevas. Si el objetivo es tener habitaciones -como por ejemplo, para trabajar desde casa- la mejor manera de agregar espacio a una vivienda es poner paredes donde antes no habían paredes y que los pasillos anchos sean más estrechos. Así, las habitaciones nuevas y a la vez separadas permiten que un miembro de la familia se entretenga con algo ruidoso mientras otro se relaja con una copa de vino, mientras que otro más prepara una comida en la cocina. Abrir los espacios interiores al exterior. Agregando puertas plegables o corredizas y crear allí una zona con techo cerrado. Y completarlo con plantas, alfombra, un juego de sofás y un televisor, para tener así una nueva sala de estar familiar. Otra opción es crear una cocina y un comedor al aire libre para disfrutar de los días más soleados. Aprovechar el espacio de circulación desperdiciado. Por ejemplo, los pasillos que se utilizan solamente para conectar entre sí las habitaciones. ¿Cómo se podría aprovechar mejor estos espacios (pasillos)? “Correr” el pasillo hacia un lado para poder crear una zona nueva, con un sillón o sofá, por ejemplo, es una alternativa viable. Si la opción no es derribar y luego reconstruir las paredes entre los pasillos y los espacios de circulación, al menos se puede pensar en cómo utilizarlos de forma diferente. Por ejemplo, un pasillo que casi nunca se utiliza para recibir a los invitados puede convertirse en un lugar tranquilo de lectura si se decora con un cómodo sillón y una lámpara de pie. Agregar espacio extra al jardín o patio. Para tener así un pequeño “nuevo” espacio alejado de la casa principal. Puede servir como sala de estudio de los jóvenes o inclusive como oficina. Otro recurso es agregar una pérgola porque crea un espacio de entretenimiento definido que hace que el jardín parezca más funcional porque brindan el equilibrio perfecto entre luz solar y sombra. Por otra parte, una pérgola bien diseñada puede aumentar el valor de la propiedad. Con almacenamiento inteligente. ¿Por qué? El desorden es la manera de hacer que una casa parezca más pequeña. Y repensar las ideas de almacenamiento y la elección de muebles es la opción contraria, es decir, la que va a hacer que una propiedad parezca más grande. Por ejemplo, con ganchos en el techo para colgar allí sillas plegables. Otra manera es tener la cama con cajones debajo de la misma en lugar de un armario. Es que los muebles fijos y convencionales pueden hacer que una habitación parezca mucho más pequeña de lo que es en realidad. Y la conversión de sofá a cama también facilita un cambio mental que se produce desde un espacio de trabajo o área social a un lugar para relajarse y dormir. En este caso el razonamiento pasa por un diseño que no consiste en dividir una habitación por la mitad, sino de distribuir el espacio según el uso que se le vaya a dar. Utilizar el espacio que hay encima o debajo de la vivienda. Consiste en convertir el sótano o el loft -si lo dispone la vivienda- en espacios nuevos que uno necesite en la casa, como lo puede ser una zona de cine, una sala de juegos o un bar. Convertir lo que hay debajo de las escaleras en una nueva habitación. Porque es uno de los lugares más comunes de la casa que prácticamente no se utiliza. Crear un nuevo espacio con puertas corredizas. Porque ayuda a separar espacios, mantener la privacidad y optimizar el espacio sin expandirlo físicamente.

Utilizar el espacio que hay encima o debajo de la casa (izq) y el espacio debajo de las escaleras como nueva habitación (der). Créditos: Time Inc UK Ltd y Future.

