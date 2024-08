Estas son las zapatillas de Tini Stoessel que cuestan 800 euros y ya son virales

Por España, Italia y ahora arribada en Grecia, Tini Stoessel disfruta de unas mega vacaciones con amigas por Europa. Durante este viaje, la cantante ha apostado por un cambio de look - del corte pixie a unas trenzas extra largas - y por un cambio en su estilo también.

Siguiendo su línea dosmilera pero desde una faceta más urbana y rapera, Tini Stoessel comenzó a viralizar las próximas tendencias en indumentaria. Además, la artista ya eligió las zapatillas que serán furor en todo el mundo y que este último mes han empezado a mover del podio a las Samba y Gazelle, pertenecientes a Adidas.

Tini Stoessel ya se encuentra en Grecia y aprovechó para hacer una declaración de moda. Foto: Instagram @tinistoessel.

Con una bikini naranja de líneas amarillas, la argentina puso el ojo sobre las nuevas zapatillas que unen a dos grandes empresas: Miu Miu y New Balance. El diseño 530 en color beige, con cordones blancos y marrones, fueron las presentadas y elegidas por Tini Stoessel para compartir con sus seguidores.

La cantante compartió su nuevo amor: las zapatillas, modelo 530, realizadas por New Balance y Miu Miu. Foto: New Balance.

Fusionando el estilo deportivo de New Balance con la impronta vintage de Miu Miu, estas zapatillas reúnen dos cualidades que son tendencias en la actualidad. Realizadas en ante beige, blanco, marrón o negro, el modelo 530 tiene ambos logos y una característica especial, como la mezcla de colores en los cordones.

Este modelo ya acapara la atención mundial, y otras famosas como Gigi Hadid, demostraron que son sus preferidas. Foto: Ok Diario.

Gigi Hadid fue una de las primeras celebs en llevarlas. Como embajadora de la firma de diseño italiana, la modelo apostó por estas zapatillas en marrón, junto con un look de jeans tiro bajo, camiseta y saco tejido.

A pesar de que este es el nuevo diseño más buscado por influencers, it-girls y famosas, su precio no es el más accesible para los simples mortales.

¿Su valor? Nada más y menos que 850 euros. Foto: Harper's Bazaar.

Si deseas tener este par, deberás desembolsar 850 euros o $785400 pesos argentinos. Pero lo más llamativo no termina en el valor, sino en que las fashionistas han agotado estas zapatillas en cuestión de días. Incluso, en la tienda web de New Balance, las alternativas en color beige y marrón no se encuentra disponibles por el momento.

Sin embargo, los modelos en negro o blanco sí pueden comprarse, y creemos que en pocas horas, se ampliará el stock de estas atractivas zapatillas. ¿Las comprarías o crees que no valen la pena?