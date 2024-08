Quinceañeras y egresados de parabienes: las nuevas propuestas para un momento inolvidable

Con el paso del tiempo, la idea de viaje para quinceañeras y egresados ha cambiado, y las agencias deben ponerse al tanto de las tendencias actuales para ofrecer todo lo que necesitan los jóvenes hoy. Wolf es una de las empresas de viaje en el interior del país, que se dedica a ofrecer paquetes exclusivos y únicos a este sector juvenil de la población.

En un evento ameno que transcurrió en un céntrico hotel de la Ciudad, colmado de clientes, la agencia decidió realizar una charla informativa sobre los nuevos destinos añadidos a su catálogo, ya sea para viajes de 15 como así también de egresados. Invitando a todo su staff, Wolf presentó y dio a conocer cuáles serán las novedades para este verano 2025 con lujo de detalle.

"La novedad que queremos contarles es que en Wolf Ride tenemos desde ahora un sector que va dirigido específicamente a quinceañeras. Esta marca la venimos trabajando hace mucho tiempo, hace dos años aproximadamente, y llegó el momento de ofrecerla y salir con fuerza aquí, en Mendoza con ella. Paralelamente, Wolf Ride se lanza con importancia y fuerza en otras zonas y puntos del país como Córdoba, Neuquén, San Luis y más, y también a nivel internacional; porque estamos presentes en otros países como Paraguay y Chile", explican los ejecutivos de la empresa.

Es importante destacar que Wolf Ride no solamente identifica al viaje de quince años con "ir a Disney", sino que además de ese destino ofrece opciones muy interesantes que constituyen una sorpresa y que son por demás atractivas para el cliente que los elige. Otro punto especial a destacar es que la diversidad de propuestas que se comentaron en la presentación también tienen una ventaja: hay para todos los bolsillos, y todos los gustos.

"Lo que me ha encantado de esta propuesta de Wolf Ride es que llegan para romper un poco con lo con lo que está muy trillado, muy estandarizado. Siento que las agencias y empresas de turismo ofrecen casi todas lo mismo con respecto al viaje de las quinceañeras; no solamente en Mendoza, sino en toda Argentina; y hoy aquí he escuchado propuestas innovadoras y originales", dice Graciela, que es licenciada en turismo y fue especialmente invitada al encuentro.

"Me encanta todo. Propuestas en ciudades vibrantes, playas paradisíacas... que no solamente te propongan el típico viaje de princesa es super refrescante: ciertamente no es la onda de mi hija, pero además, los chicos hoy en día son mucho más despiertos que lo que éramos nosotros antes. Están más más cancheros, conectados e hiperinformados, van a la moda, piensan otras cosas", comenta María Paula, una mamá que está preparando el viaje de regalo para su hija Martina.

"¡Y en Wolf Ride hablan tanto de los varones como de las mujeres, eh! Las propuestas generalmente son para chicas, que son las que más piensan en el viaje de 15, pero en la empresa te aclaran que piensan en una experiencia inolvidable, sea varón o mujer el destinatario", completa Mariana, que también dijo presente en el convite.

Ordenados en dos categorías - Wolf Ride y Cancún Egresados - la empresa puntualizó sobre estos sectores y las exclusividades que cada uno puede vivir mediante sus paquetes. Por un lado, las quinceañeras no solo podrán disfrutar de la clásica opción de Disney, sino también la posibilidad de conocer Nueva York, Miami o Camboriú.

"El objetivo de Wolf es tratar a la quinceañera como quiere que la traten hoy. En la actualidad, las chicas que cumplen 15 son mujeres que se quieren llevar el mundo por delante, que ya no tienen la idea de ser princesas. Lo que nosotros hacemos es ponernos a la altura de esas nuevas exigencias", relató Ismael Geredus, gerente general de la agencia especializada en este tipo de viajes. El staff de Wolf disfrutó de una charla informativa sobre los nuevos lanzamientos de la agencia. Foto: MDZ/Santiago Tagua.

La opción de Camboriú también se baraja como uno de los packs más pedidos por las familias mendocinas. Con un monto total menor al manejado en Disney, esta variante se presenta como un viaje igual de especial, divertido y más accesible. Inclusive, la idea de que toda la familia pueda viajar con la quinceañera es otra apuesta muy solicitada en este momento.

Para ello, el grupo Wolf también cuenta con un paquete más adecuado a este pedido, para que papás y jóvenes puedan compartir una experiencia inolvidable. Ismael Geredus, gerente general de Wolf, explicando las diferentes apuestas para este verano. Foto: MDZ/Santiago Tagua.

"Creo que es un cambio que se está dando a nivel social, y por eso como empresa, queríamos ser parte de ese movimientoy abrir más nuestra cabeza para ofrecer lo que las quinceañeras de hoy necesitan. Salir un poco de lo previamente establecido", reiteró Federico Correa, gerente de marketing y creador de la sección Wolf Ride - específica para quinceañeras. Sol Riportella, encargada de Wolf Ride, hablando sobre la experiencia Disney. Foto: MDZ/Santiago Tagua.

En cuanto a los egresados, la agencia lanzó un programa específico para aquellos grupos que deseen un viaje fuera de lo común. Cancún es el destino elegido por Wolf para esos chicos y chicas que se despiden de su etapa de secundaria y desean cerrarla de la mejor manera.

"Cancún está dirigido a un público específico, que no busca el Bariloche tradicional, sino un lugar donde se sientan cómodos y que cuente con todos los cuidados que cualquier otro viaje de egresados tiene: médicos, coordinadores, choferes" contaba Geredus ante el grupo de vendedores. Los regalos que recibirán las quinceañeras en su viaje. Foto: MDZ/Santiago Tagua.

Con planes pensados desde el momento de salida hasta el minuto de llegada, Wolf Ride ya está preparado para recibir todas las quinceañeras y egresados de la provincia, que quieran desprenderse de los destinos tradicionales para probar nuevas experiencias. Podés encontrarlos en Instagram, haciendo click aquí.

