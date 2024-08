Felipe VI se fue a otro país, sin Letizia Ortiz: qué pasó

Felipe VI es uno de los reyes más involucrados en cuestiones coyunturales del mundo. De ese modo, suele acudir a las asunciones de muchos presidentes en diferentes países.

Ese mismo es el motivo del viaje de Felipe a un país de América del Centro, al que acudió sin su esposa, Letizia Ortiz. En cuanto a esta ausencia, es sabido que la reina no acompaña al rey en este tipo de actos y por eso no es indicador de nada que no se hiciera presente.

Felipe VI en su encuentro. Créditos: Casa Real Española

En este caso, el padre de las princesas Leonor y Sofía de Borbón acudió a República Dominicana con motivo de la asunción y la toma de poder del presidente Luis Abinader. En ese encuentro, en monarca español se vio con grandes líderes de América, entre ellos, el presidente de Paraguay, Santiago Peña.

Felipe VI en su encuentro. Créditos: Casa Real Española

Felipe VI, estoico

El rey se mantiene estoico ante las acusaciones y especulaciones que hay en relación a su vínculo con Letizia Ortiz en los medios sobre realeza. Felipe VI y su esposa están acusados de llevar adelante un matrimonio para el público, porque según han dicho allegados estarían separados.

Asimismo, tanto Felipe como Letizia se han mostrado muy firmes en su postura de matrimonio y no dejan de acudir a eventos importantes, a pesar de las habladurías. En especial la reina es quien podría verse amedrentada por la prensa, por ser acusada de ser infiel por Jaime del Burgo y periodistas.