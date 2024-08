La felicidad de Nicole Neumann por su increíble adquisición: "Por favor"

Nicole Neumann suele recibir en su casa muchas prendas de ropa de diferentes marcas, dado que es una de las modelos más reconocidas de la industria de la moda. La celebridad trabaja en ese rubro con masividad desde sus 12 años.

De ese modo, la madre de Indiana, Allegra, Sienna y Cruz compartió un video en el que se la escuchó súper contenta con un chaleco que le llegó. Se trató de una pieza en tonos camel con detalles blancos, súper liviano, ideal para los tiempos de primavera que se vienen pronto.

Neumann y su esposo, Manuel Urcera.

"No, no, no. Me llegó este chaleco y no puede ser más lindo. Estoy enamorada. Hablemos de esto, miren lo que es esto, no puede más", comentó la modelo mientras se miraba al espejo con su nueva adquisición. Al mismo tiempo, Nicole le agradeció a la marca que le acercó la prenda de vestir.

Mirá el video (Instagram nikitaneumannoficial)

Ideas de looks con chalecos livianos

Casual con Jeans:

Chaleco liviano + Camiseta básica + Jeans ajustados + Zapatillas blancas: Este look es perfecto para el día a día, cómodo y moderno. Puedes optar por un chaleco en un color neutro o un tono pastel para un estilo más relajado.

Look Elegante con Falda:

Chaleco liviano + Blusa de seda + Falda midi + Botines: Combina el chaleco con una blusa elegante y una falda midi para un look chic. Los botines añaden un toque sofisticado, ideal para eventos o salidas.

Chaleco sobre Blazer:

Chaleco liviano + Blazer + Pantalones de vestir + Tacones: Usa el chaleco sobre un blazer para darle un giro moderno a un atuendo formal. Este look es ideal para la oficina o reuniones de trabajo.