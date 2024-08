Las paradisíacas fotos de Flor Peña en la playa: imperdibles

Florencia Peña compartió imágenes desde un paradisíaca playa de México, donde lució su espléndida figura y se mostró muy feliz del momento de relax que pudo conseguir en medio de una jornada laboral. Se trata de una nueva apuesta en su carrera.

Si bien la celebridad ha desarrollado una carrera como actriz muy prolífica a lo largo de más de treinta años, en teatro, cine y televisión, la conducción y también ha sido un rol que ocupó en este tiempo. De ese modo, Peña viajó a Mérida para ejercer ese papel nuevamente.

El posteo de Flor Peña. Instagram: flor_de_p

Peña condujo junto a su colega chileno Benjamín Vicuña un reality show basado en parejas que se estrenará pronto, llamado La Isla de las Tentaciones. En medio de ese trabajo, la actriz aprovechó sus momentos libres para ir a las fantásticas playas de la ciudad mexicana donde se grabaron los capítulos y tomarse fotos.

En las imágenes publicadas por Peña en su cuenta de Instagram, que tiene más de 6 millones de seguidores, se puede ver cuán blanca es la arena de las playas que visitó y cuán cristalina es el agua del mar. Además, la diva lució espléndidos outfits en vestidos de playa y trajes de baño.

Los comentarios de la gente a Flor Peña

"Tan diva! Imagínense tenerla en frente, te saca la respiración", "Vos una Diosa no hace falta decirlo", "Maravilloso", "Qué hermoso" y "Me encantaron todos esos looks playeros" fueron algunos de los mensajes que la gente le dejó a la actriz en su posteo.