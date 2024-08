Llevá tu imagen a nuevas dimensiones y mostrá al mundo tu mejor versión

Es muy común que creamos que no tenemos estilo a la hora de vestir, pero en realidad todas tenemos un estilo personal que nos representa, aunque sea de manera inconsciente. La imagen personal, y el estilo, son mucho más que moda y tienen una relación fundamental con nuestra autoestima. Por eso hoy te dejo los mejores tips para que encuentres y destaques tu estilo personal y que al mirarte en el espejo este te devuelva una versión tuya que sientas propia.

Encontrá tu estilo

Como dice Rachel Zoe “El estilo es una forma de decir quién eres sin tener que hablar” y, si bien todas tenemos un estilo para vestirnos - e incluso una combinación única de elementos de diferentes estilos- muchas veces no nos vestimos de acuerdo a él. Vestirse con estilo significa encontrar la armonía entre nuestro interior y nuestro exterior. Para encontrar esa armonía irrepetible entre el interior y el exterior, el autoconocimiento y la autoestima resultan fundamentales. Lo más importante es que nos sintamos seguras y confiadas en nuestros looks, que nuestro estilo nos ayude a transmitir el mensaje que deseamos y que nos represente.

Por eso, para encontrar cual es tu estilo es importante que te preguntes si tus outfits actuales acompañan tu estilo de vida actual. Un guardarropa ideal no necesariamente es el que más prendas tiene o aquel en el que encontramos las últimas tendencias, sino aquel que nos permite crear outfits que acompañan los diferentes momentos de nuestra vida. Es muy probable que al hacerte esta pregunta encuentres que hay prendas que ya no acompañan tus actividades y que necesitas incorporar algunas otras.

Todas tenemos una combinación de estilos que nos hace únicas. Foto: Rura Zake

Un guardarropa ideal no necesariamente es el que más prendas. Foto: Valeria Lipovetsky.

Identificá cuál es tu color

Muchas veces elegimos looks en tonos que no nos gustan tanto porque encontramos que son más sencillos de combinar y nos parecen más elegantes. Pero es importante que elijamos aquellos colores que realmente nos gustan y que favorecen a nuestra colorimetría natural. Todos tenemos una paleta de colores que nos favorece, y aprender a usarla aporta confianza. A su vez, los colores tienen un significado y según el lugar al que vayamos y la ocasión, la elección del color nos va a ayudar a comunicar mejor nuestro mensaje.

Incorporá a tus looks aquellos colores que más te favorecen. Foto: Luiza Sobral.

Todos tenemos una paleta de colores que nos favorece, y aprender a usarla aporta confianza. Foto: Alex Riviere.

Vestir de aquellos colores que nos gustan, y más aún si son de nuestra paleta de colores va a ayudarnos a definir nuestro estilo e incorporar las tendencias de manera natural.

Aprende a incorporar las tendencias

En un mundo donde la imagen resulta importante, muchas veces nos vemos impulsados a comprar las últimas tendencias de la moda aunque ellas no tengan que ver con nuestro estilo. Para estar cómodas con nuestro estilo personal hay que aprender a reconocer cuáles tendencias realmente nos agradan y ayudan a lograr nuestra mejor versión. La industria de la moda nos da nuevas propuestas 4 y hasta 6 veces al año, pero no todas van a ser acordes a nuestro estilo. Tomá de las tendencias las que mejor se adapten a tu estilo e incorpóralas en pequeños detalles que actualicen tu look sin perder tu armonía.

Aprende a incorporar las tendencias. Foto: Chiara Ferragni.

Identificá aquellas tendencias que destacan tu figura. Foto: Jules Sariñana.

Siempre tené en cuenta que tu imagen es una expresión más de vos misma, elegí el estilo de prendas que te representen, no solo para mostrar al mundo tu mejor versión sino para encontrar la armonía entre tu interior y tu exterior.

* Mery Montes de Oca. Asesora de Imagen y Personal Shopper.

IG: @mery_mdo

merymdoimagen@gmail.com