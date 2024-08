Inspírate en Dua Lipa y marca tendencia con clásicas botas altas

Las botas altas, en especial las de cuero/cuerina en negro, son el calzado esencial de todos los inviernos. Estén en tendencia o no, las botas altas ya son un clásico del guardarropas y el comodín para looks de día y noche. A pesar de que combinan con la mayoría de nuestras prendas, es común no encontrar nuevas ideas.

Para ello, nos inspiramos en Dua Lipa y su híper sentido de la moda. Con una especial afición al cuero, la cantante ha demostrado que es una experta en combinar botas altas y lo comprobamos en los siguientes looks. Analizamos sus estilismos para que tú puedas adaptarlo a tu estilo.

Dua Lipa es la elegida del invierno para saber cómo combinar botas altas. Foto: Elle.

Si hay una premisa que reúnen todos los looks propuestos por Dua Lipa con botas altas es la de minifaldas o minishorts. A pesar de las bajas tempraturas, la artista apuesta a esta idea y considera que es la más efectiva para lucir más estilizada con este básico.

Con catsuit negro. medias translúcidas, bolso tote y tapado de cuero en verde botella, la celebridad resaltó su cabello rojo y sus piernas. La ventaja de llevar una prenda mini con botas altas se centra en alargar la figura y darle más lugar a esta zona de tu cuerpo.

Con la elección de minifaldas o faldas con tajo, la cantante prueba cómo lucir estilizada con este calzado. Foto: Vogue.

En esta ejemplo volvemos a ver este truco, al combinar sus botas altas con minifalda tableada de estampa cuadrillé, camiseta blanca, tapado marrón caramelo, mini bolso, doble cinto negro y gafas de sol futurista. Apuntándose por una estética más punk, Dua Lipa reafirmó su convicción del dúo botas altas y minifalda.

Para este invierno, el tapado es un must-have para salir y el contraste con prendas mini genera un acierto seguro. Ten siempre en cuenta que el abrigo no debe tocar el piso, sino que debe llegar hasta tus tobillos, si decides apostar por uno de formato XXL.

Aprovecha sus tips de estilo y úsalos a tu favor. Foto: W Magazine.

Aunque si no eres de las minifaldas, Dua Lipa tiene otro as bajo la manga. La celebridad también aseguró que las faldas largas pueden ser buenas aliadas de las botas altas. ¿Cómo lograrlo? Optando por alguna falda que cuente con tajo lateral profundo. Esta abertura ayudará a darle protagonismo al calzado y a tus piernas al mismo tiempo.

Si además eliges un total look en color neutro, como lo hizo la cantante con el gris, entonces te verás aún más estilizada. Añade un abrigo canchero y un top o camiseta con escote redondo o en V, y ¡listo!

Para este invierno, ya sabes cómo puedes combinar tus botas altas preferidas. Con los consejos de Dua Lipa, confirmamos que no habrá fallas en tus looks.