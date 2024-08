Esto es todo lo que tenés que saber sobre meta AI en whatsapp

Meta AI, la última incorporación a whatsapp, llega para transformar nuestra interacción con la popular app de mensajería. Más allá de las respuestas automáticas, esta inteligencia artificial promete una serie de funcionalidades avanzadas que facilitan y enriquecen la experiencia del usuario.

Meta AI ofrece una variedad de servicios diseñados para asistir en tareas cotidianas y específicas. Desde resolver problemas matemáticos hasta proporcionar información precisa sobre el clima, Meta AI está acá para hacer nuestras vidas más sencillas. Ahora podés preguntarle sobre el estado del tiempo en tu ciudad y recibir recomendaciones sobre cómo vestirte, todo sin salir de la app.

Estas son algunas de sus funciones

Información al instante:

Una de las características más impresionantes de Meta AI es su capacidad para proporcionar información instantánea. ¿Necesitás saber la última lectura recomendada o quién es el autor de moda? Meta AI te lo dice en segundos. Además, si estás buscando datos sobre eventos deportivos o análisis detallados, esta inteligencia artificial tiene todo cubierto.

La nueva inteligencia artificial de WhatsApp puede resolver problemas matemáticos y de programación. Foto: Freepik

Resolver problemas de manera muy fácil

Para los estudiantes y profesionales, Meta AI es un aliado invaluable. Puede ayudarte a resolver problemas matemáticos complejos y también a entender conceptos de programación. Con explicaciones paso a paso, se convierte en una herramienta educativa poderosa dentro de tu whatsapp.

Actualizaciones deportivas en tiempo real

Los aficionados al deporte también encontrarán útil a Meta AI. Con la capacidad de proporcionar resultados en tiempo real y análisis detallados, no te perderás ningún detalle de tus eventos favoritos. Desde competiciones de Fórmula 1 hasta partidos de fútbol, todo está a tu alcance.

Meta AI permite la creación de imágenes personalizadas a partir de descripciones de los usuarios. Foto: Pixabay

¿Es posible desactivar Meta AI?

Meta ha dejado claro que, aunque no hay una opción específica para desactivar Meta AI, si no activás la herramienta ni aceptás sus términos y condiciones, esta no accederá a tu información ni afectará tu uso de la app. Sin embargo, el ícono del círculo azul seguirá visible en la interfaz, indicando su presencia.

Crear imágenes con Meta AI: una función divertida

Para los creativos, Meta AI ofrece la función de creación de imágenes. Es tan sencillo como iniciar una conversación con la inteligencia artificial y enviar un mensaje comenzando con "imagíname" seguido de tu descripción. Por ejemplo, "imagíname en una playa tropical". La IA generará una imagen basada en tu descripción y podrás hacer ajustes adicionales según tus preferencias.

Meta AI de whatsapp promete revolucionar nuestra manera de interactuar con la app, ofreciendo soluciones y herramientas útiles que se adaptan a las necesidades diarias de cada usuario. Desde consultas rápidas hasta tareas más complejas, esta inteligencia artificial está acá para hacer tu vida más fácil.