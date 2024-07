Arte, emociones, danza y pinturas en una tarde diferente: mirá la galería de Sociales

La Bolsa de Comercio de Mendoza dio inicio a su ciclo de arte y cultura, donde la protagonista para exponer sus obras esta vez fue la artista mendocina Sandra Persia. En el salón de la Bolsa de Comercio se presentó la muestra "Metamorfosis", el resultado de un trabajo personal y representativo de la artista.

La muestra atrajo a un gran público entusiasta que se deleitó con la vibrante y dinámica obra de Persia. Conocida por su habilidad para capturar la esencia de la naturaleza y sus ciclos, logró sumergir a los presentes en un viaje visual de transformación y color, sentimientos y sensaciones.

Los presentes en la muestra disfrutaron de cada momento y pintura expuesta. Foto: Santiago Tagua / MDZ

Sandra nos contó como vivió el proceso de su obra y dijo: "Metamorfosis tiene que ver con los cambios y las transformaciones personales mías y de hecho es una muestra que está unida a los ciclos de la vida, además encuentro mi inspiración en la naturaleza".

El evento tuvo todo y mucho más de los esperado, entre pinturas, cuadros espectaculares, danza contextualizando Metamorfosis, excelentes vinos y exquisita comida, además de un gran público que acompañó a Sandra.

La danza acompañó a la perfección la velada. Foto: Santiago Tagua / MDZ

"Esta muestra es muy particular porque inició a mis 5 años, con una vivencia que tuve, en la que me encontré sola, con miedos y de repente una mariposa se posó al lado mío, la pude tomar en mis manos y en ese momento sentí liberación, se me fueron todos los miedos, me sentí acompañada", comentó Persia.

Cada pintura representa a la perfección a la artista, con cada uno de sus cuadros cuenta una parte de su historia y transformación, con cada pincelada transmite casa emoción.

"Para mí, la mariposa fue como un símbolo de transformar los miedos en algo positivo. Lo que pinto es lo que soy y reflejo todas mis emociones en mis pinturas, siempre", concluyó la protagonista.

Sandra Persia, junto a su pintura más representativa y preferida. Foto: Santiago Tagua / MDZ

La exposición de "Metamorfosis" fue un éxito rotundo, con una gran concurrencia y excelentes críticas por parte del público y la prensa.

Mirá la galería de fotos:

