La pasarela del fútbol mendocino: las novias de jugadores que marcan tendencia en las canchas

En cada partido de fútbol, no solo los jugadores son el centro de atención, sino también sus parejas. Las novias y esposas de los futbolistas han encontrado en las tribunas el lugar perfecto para mostrar su estilo personal.

El momento fashion en las canchas internacionales siempre lo vemos de la mano de mujeres destacadas en el ambiente, como Antonela Roccuzzo, Agustina Gandolfo y demás parejas de campeones del mundo, ya que la mirada de los paparazzis está puesta en ellas.

Pero no nos tenemos que ir tan lejos para que esa combinación de la moda con el fútbol se de a pleno. En Mendoza podemos encontrar estilo y mucha onda. MDZ estuvo presente en el Malvinas Argentinas en el partido entre Godoy Cruz vs River y las parejas de los jugadores del Tomba nos mostraron sus looks.

Cande Machado, Agusina Coniglio y Agustina Mazzoni, novias de jugadores de la Primera de Godoy Cruz, quienes lucen sus estilos únicos en la cancha acompañando a sus parejas.

¿Cuál es la tendencia? ¿Ropa cómoda o atuendos glamorosos?

Las chicas nos contaron que son varias las que prefieren lucir la camiseta de su novio o marido, con número y nombre. Estas remeras, lejos de ser simples prendas deportivas, se convierten en piezas de moda que combinan con jeans, calzas o buenos pantalones. Así, logran un look que mezcla lo casual con lo chic, ideal para un día de partido en pleno invierno.

Nombre y número infaltable en la camiseta, porque además de mostrar estilo y moda, ellas muestran su admiración y apoyo a sus parejas.

Cande siempre se la juega con la camiseta de su novio.

Otras apuestan por un estilo más elegante, combinando zapatos con atuendos más llamativos. Para ellas, cada visita a la cancha es una oportunidad de lucir sus estilos únicos.

Sin embargo, la comodidad también juega un papel crucial. Muchas optan por una onda más relajada, con zapatillas deportivas y vestimenta casual que les permite moverse con libertad. La combinación de confort y estilo es la clave para disfrutar de un partido sin sacrificar el glamour.

Un look chic, relajado y moderno, ¡Estilazo!

La relación entre moda y fútbol no es nueva, pero la presencia de las novias de los jugadores en las tribunas ha llevado esta conexión a un nuevo nivel. Ellas no solo son espectadoras, sino también influencers que marcan tendencia.

El maquillaje y buenos accesorios también hacen que el estilo sea único.

Las parejas de los futbolistas transforman cada partido en un evento de moda. Ya sea con la camiseta del equipo o con atuendos de alta costura, ellas demuestran que en las canchas también se puede brillar con estilo propio. Su influencia en la moda es innegable, y su presencia añade un toque de glamour al apasionante mundo del fútbol.