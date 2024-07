Se supo qué hace Leonor de Borbón en su verano europeo: imperdible dato

Leonor de Borbón es la hija mayor de Letizia Ortiz y Felipe VI, por ese motivo es la próxima reina de todos los españoles. De ese modo, desde que cumplió su mayoría de edad, la joven está en el blanco de la prensa.

A llegar a sus 18 años, Leonor está más cerca del momento que en asuma al trono y, de hecho, ya ha sido parte de algunos actos como futura reina. Por ese motivo es que llama tanto la atención y genera tanto interés lo que la princesa hace en su vida diaria.

Letizia Ortiz junto a Máxima de los Países Bajos.

En el medio Lecturas se dieron a conocer los lugares que Leonor visitará durante el verano europeo y se habló de La Barrosa, cerca de Conil de la Frontera, como una posibilidad. Al mismo tiempo, hicieron alusión como posibles destinos a Rota y Cabo de Palo, en Cartagena.

Leonor de Borbón tiene 18 años de edad.

Felipe VI y Letizia Ortiz cumplieron 10 años en la corona

Los reyes de España festejaron en un reciente acto el décimo aniversario de su ascenso al trono y en él también estuvieron presentes sus hijas, Sofía y Leonor, quienes les dedicaron palabras de amor a sus padres.

Por su parte, el rey se pronunció sobre su compromiso con la corona: "A la Constitución y sus valores me he ceñido. Son guía para el ejercicio de mis funciones. Es el compromiso de un rey constitucional, que trasciende a la exigencia del deber: lo es también en el plano personal y moral, como expresión profunda de mi respeto y lealtad al pueblo español, al que me debo".