La infanta Elena se habría enojado con el rey Felipe de España: los motivos

Felipe VI y Letizia Ortiz cumplieron hace algunos días diez años como reyes de España y por eso celebraron el momento en un acto conmemorativo del que también participaron sus hijas, las princesas Leonor y Sofía de Borbón. A pesar de cuán emotivo fue el evento, la infanta Elena se habría molestado por la ausencia de sus padres, Sofía y Juan Carlos, en el acto de los actuales reyes de España.

Según el medio Monarquía Confidencial, citado por Lecturas, la hermana mayor de Felipe VI estaría disgustada con esa actitud del rey. Juan Carlos y Sofía se habrían acercado a sus hijos en el último tiempo, sobre todo después del cumpleaños número 60 de Elena, por ese motivo estaría enfadada con cómo se han dado las cosas en el reciente acto.

Letizia Ortiz junto a Rania de Jordania.

En el evento, Felipe VI pronunció significativas palabras para los españoles: "A la Constitución y sus valores me he ceñido. Son guía para el ejercicio de mis funciones. Es el compromiso de un rey constitucional, que trasciende a la exigencia del deber: lo es también en el plano personal y moral, como expresión profunda de mi respeto y lealtad al pueblo español, al que me debo", comenzó Felipe VI en el evento que se llevó a cabo en el Palacio Real.

Familia real española.

Las palabras de Leonor y Sofía de Borbón en el acto

"Perdón por colarnos pero también nosotras tenemos algo que decir hoy. Gracias por acompañarnos para recordar que en estos diez años hemos aprendido de nuestros padres lo que significa el compromiso que los cuatro tenemos con todos los españoles", soltó Sofía de Borbón al tomar la palabra. Y luego su hermana mayor continúa con el discurso.

"Ahora me gustaría que se unieran a nosotros en un brindis por nuestra madre y nuestro padre, por nuestros Reyes. Porque desde que nacimos nos han enseñado el valor de esta institución, de la Corona, su utilidad para nuestra sociedad y su propósito de servir a todos. Mamá, papá, gracias", cerró Leonor y causó emoción en los presentes.