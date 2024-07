Rocío Guirao Díaz y Zaira Nara apuestan por el animal print en las playas europeas

En plenas vacaciones de verano para el continente europeo, dos argentinas como Rocío Guirao Díaz y Zaira Nara, disfrutan de los dias soleados y de altas temperaturas junto a sus familias. Desde la costa ibicenca y la amalfitana, las modelos impusieron su gusto por el animal print, a través de sus bikinis.

A pesar de que las dos tienen estilos distintos, comparten la misma afición por los trajes de baño. Generalmente optando por bikinis, las influencers decidieron aprovechar uno de sus días de relax para enseñar sus versiones de playa con la tendencia del animal print.

Rocío Guirao Díaz confirmó la tendencia del animal print con esta bikini. Foto: Instagram @rocioguiraodiaz.

Rocío Guirao Díaz viajó con su esposo y sus tres hijos hasta Ibiza, con el objetivo de alejarse de la rutina y despejarse con los bellos paisajes de las Islas Baleares. Apenas arribados al hotel, la empresaria fit optó por pasar un momento junto a la piscina, luciendo una bikini full animal print.

La modelo se decantó por un traje de bombacha alta colaless y un sujetador triángulo, ambos con el clásico estampado felino. Acompañando con gafas de sol XXL y cadena con dije de corazón, la influencer mostró uno de los tipos de bañador más favorecedor para todas las figuras, gracias a sus terminaciones en V que estilizan piernas y escote.

La versión tendencia de Zaira Nara

Zaira Nara también está paseando por las playas europeas, y durante este fin de semana, la argentina llegó a Capri. Con mar azul de fondo, la conductora ha enseñado distintas fotos con looks playeros y una particular bikini estampada. Aunque no eligió el mismo print que su colega, sí se apuntó por la variante del estampado de vaca.

Aunque aún no es muy popular en nuestro país, esta versión sí se encuentra dentro de los estampados animales más audaces. En este caso, la modelo se duchó con una bikini de corpiño triangular y vedetina con finos tirantes laterales, que creó una ilusión de alargamiento sobre su cuerpo. Un modelo que es totalmente funcional, si deseas lucir estilizada.

Posando en las playas europeas más chic, Rocío Guirao Díaz y Zaira Nara se anticipan al verano argentino con estas bikinis en animal print. ¡Tenlas en cuenta para tus compras de la próxima temporada!