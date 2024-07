El motivo de la incomodidad de Letizia Ortiz en el acto de Felipe VI: qué le pasó

Letizia Ortiz, Felipe VI y sus dos hijas, Leonor y Sofía, fueron el centro de la escena española hace algunos días, cuando protagonizaron el acto por lo diez años de reinado de la pareja. A pesar del jolgorio con que fueron recibidos en el evento, recientemente se conoció por qué la monarca no vivió con comodidad ese momento.

La madre de Leonor y Sofía de Borbón hace algunas semanas dio a conocer que, después de varias visitas al médico, se llegó a la conclusión de que tenía una de las falanges de su pie derecho fracturada y por es emotivo tenía un dolor tremendo en esa zona de su cuerpo. Según lo que informaron, parece que esa afección aún no fue curada.

Algunos periodistas afirman que Letizia estaría separada de Felipe.

Según cita el ciclo Lecturas, Letizia habría estado durante gran parte del acto aguantándose el gran dolor que le producía su problema en el pie y que se habría tenido que sentar, dada la gravedad del mismo. "Hemos visto a la reina Letizia incómoda, sentada en algún momento y apoyándose", soltaron en RTVE sobre lo que vivió Ortiz en el acto.

Las palabras de Felipe VI en el acto que protagonizó

"A la Constitución y sus valores me he ceñido. Son guía para el ejercicio de mis funciones. Es el compromiso de un rey constitucional, que trasciende a la exigencia del deber: lo es también en el plano personal y moral, como expresión profunda de mi respeto y lealtad al pueblo español, al que me debo", comenzó Felipe VI.

Las princesas de Borbón les dedicaron a sus padres tiernas palabras en el acto: "Me gustaría que se unieran a nosotros en un brindis por nuestra madre y nuestro padre, por nuestros Reyes. Porque desde que nacimos nos han enseñado el valor de esta institución, de la Corona, su utilidad para nuestra sociedad y su propósito de servir a todos", soltó la mayor.