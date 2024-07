Estos son los looks de los invitados a la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Con la cláusula de que sus invitados no puedan realizar fotografías dentro del salón, la boda entre Oriana Sabatini y Paulo Dybala es una de las más esperadas y exclusivas de este año. A pesar de que las celebridades invitadas no podrán postear durante el evento, algunos ya posaron con sus looks en la previa a disfrutar de esta celebración.

Los looks de Ricky Montaner y Stefi Roitman. Foto: Instagram @stefroitman.

Stefi Roitman y Ricky Montaner han sido una de las parejas invitadas que compartió un poco sobre sus looks para esta boda. Bajo sus estilos relajados y audaces, ambos llamaron la atención apenas pisaron el lugar de la fiesta. Por un lado, el cantante optó por un traje negro de pantalones flare y camisa blanca, y no usó corbata.

El vestido de la influencer fue muy sensual. Foto: Instagram @stefroitman.

Por otro lado, la modelo cautivó con un vestido en rojo borgoña con transparencias. De estilo lencero, con escote profundo, tajo central, aberturas en los hombros y chal, la influencer apostó por un look audaz y sensual acompañado de una larga trenza que caía sobre su espalda.

Los looks de una de las parejas más esperadas: Enzo Fernández y Valentina Cervantes. Foto: Instagram @fida.makeup.

Otra de las duplas más esperadas era la de Enzo Fernández y Valentina Cervantes. Luciendo muy enamorados, los jóvenes eligieron looks elegantes y clásicos. Mientras que el futbolista lució un traje en rojo borravino con camisa y moño en negro, la influencer se apuntó por un largo vestido en verde esmeralda, con bordados de pedrería a mano, mangas 3/4 y espalda al descubierto.

El look de Lizardo Ponce. Foto: Instagram @lizardoponce.

Con un look muy invernal, Lizardo Ponce enseñó parte de su estilismo para la boda entre Oriana Sabatini y Paulo Dybala. El influencer optó por el total black, gracias a su traje, tapado y corbata firmada por Prada, en contraste con un toque de blanco con su camisa de cuello italiano.

Los looks del dúo musical, MYA. Fotos: Foto: Instagram @agusbernasconi07 y @maxiespindola.

El grupo MYA, formado por Maxi Espíndola y Agus Bernasconi,también asistieron a la ceremonia, pero antes pasaron por el espejo para posar con sus looks. Ambos se decantaron por el clásico blanco y negro, pero mientras que Agus apostó un chaleco brocado, Maxi se quedó con la tradicional chaqueta.