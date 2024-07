Jimena Barón hizo una escapada a este paradisíaco lugar de la Argentina

Jimena Barón es una de las cantantes y actrices más populares de Argentina, por sus pegadizas canciones y los icónicos personajes que ha interpretado en diferentes ficciones. De un tiempo a esta parte, también se ha transformado en una celebridad de redes sociales. La cantante de "la Tonta" compartió un reciente posteo en su cuenta de Instagram por un viaje que hizo y tuvo mucha repercusión.

Barón se mostró desde un impactante paisaje de montañas y nieve en Argentina y en el pie de foto reivindicó los lugares que su país ofrece para irse de viaje, y disfrutar de la naturaleza.

"El día de la independencia me agarra acá esquiando sola. Argentina es el país más lindo del mundo, no hay dudas. Saber estar sola y ser independiente es muy necesario", escribió la intérprete de La Cobra.

Jimena Barón en su viaje. (Instagram: jmena)

"Subí y atravesé las nubes esquiando muchísimas veces, exactamente 10. 3 noches de silencio absoluto y soledad me llenaron de preguntas y algunas certezas. La vida es cuestión de actitud y la actitud son las cosas que creemos pues nos decimos a diario. Tenemos que ser más gentiles con lo que nos decimos", continuó Jimena.

Jimena Barón en su viaje. (Instagram: jmena)

Y cerró: "Me gusta haberme encargado de ser muchas versiones distintas y no tener que elegir una. Me gusta pensar que puedo todo, porque me lo creo. Feliz día de la independencia. (Valoren las fotos que no son selfie pues le pedí a gente random que me las saque)". De ese modo, Barón dejó en claro cuán importante fue este viaje para su bienestar.

Jimena Barón en su viaje. (Instagram: jmena)

Jimena Barón, querida en las redes

Como no podía ser de otra manera, Jimena Barón tiene millones de seguidores en su cuenta de Instagram y miles de ellos le han dejado comentarios de amor, contentos por cuán bien se encuentra la artista en este momento de su vida. Al mismo tiempo, varios famosos le dejaron comentarios, como Emilia Attías, Eleonora Wexler, Celeste Cid y Pampita.