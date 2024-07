Tres ideas cancheras de Flavia Palmiero para que uses tu tapado marrón

Flavia Palmiero es una experta en moda y sabe cómo realzar básicos en un abrir y cerrar de ojos. En esta ocasión, la empresaria se convierte en nuestra inspiración para combinar el clásico tapado marrón en looks más cancheros. Con ayuda de prendas todoterreno, sus consejos son totalmente necesarios para brillar con este ítem que todas amamos.

Flavia Palmiero es nuestra inspiración para aprender a llevar un tapado marrón. Foto: Instagram @flapalmiero.

La primera es una opción rápida de armar para cualquiera que cuente con un amplio abanico en básicos de armario. Flavia Palmiero decide imponer su tapado beige junto con calzas engomadas en color negro - a tono con un sweater, camiseta blanca, zapatillas bicolor y bolso beige.

Con pocos accesorios en dorado para resaltar sobre el negro, la influencer marca tendencia con piezas atemporales y acertadas. Incluso, si lo deseas, puedes apostar por llevar un total look en negro o blanco, dejando que el abrigo sea la única prenda que resalte.

Junto a básicos de armario, la empresaria demuestra que lograr sus looks es algo fácil. Foto: Instagram @flapalmiero.

Otra alternativa es la de aprovechar el marrón para implementarlo en tu outfit junto a otro color de la misma gama, como el verde militar o verde musgo. Este dúo funciona a la perfección y Flavia Palmiero lo confirmó con este cancherísimo look de tapado midi, calzas engomadas en marrón habano. sweater verde militar de cuello tortuga, zapatillas y bolso tote.

Para los días más fríos, siempre es una buena decisión apuntarte por el sweater más abrigado que tengas y tu tapado. Desde pantalones sastre hasta jeans, puedes variar según la impronta que quieras darle a tu atuendo.

Desempolva tu tapado marrón y añádelo a tus looks este invierno. Foto: Instagram @flapalmiero.

Esta última alternativa firmada por Flavia Palmiero combina el clasicismo con una actitud más juvenil. La diseñadora volvió a optar por este tapado midi, pero esta vez lo llevó con calzas engomadas en negro, top negro, blazer, y mocasines Gucci con tacón cuadrado.

Al igual que en los demás looks, puedes añadir algunos accesorios brillantes, gafas de sol y un bolso que te acompañe durante todo el día. Un estilismo en el que puedes triunfar tanto por la mañana como por la noche.

¿Con cuál opción te quedas? Si no tienes una ganadora, puedes animarte a probar todas estas ideas y encontrar la que más se adapte a tu estilo. Eso sí: no olvides agregar un tapado marrón a tus looks invernales.