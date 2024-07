Ola polar: la nueva tendencia que permite doble abrigo para no pasar frío

Con la llegada del invierno y las bajas temperaturas pronosticadas para la próxima semana, salir a la calle abrigado es una prioridad. Sin embargo, mantenerse caliente no significa renunciar al estilo. La última tendencia en el street style es llevar doble abrigo, una solución fashionista y práctica para combatir el frío extremo.

El invierno no tiene por qué ser sinónimo de looks aburridos o poco estilosos. Con la tendencia del doble abrigo, podés mantenerte cálida y a la moda al mismo tiempo. Esta temporada, duplicar es la clave.

Frío extremo: la nueva tendencia que permite doble abrigo para no pasar frío

Cinco combinaciones con doble abrigo para combatir el frío

1. Campera de Jean + Gamulán

Este mix es ideal para los días más fríos. La eterna campera de jean, cerrada y ajustada al cuerpo, se combina a la perfección con un gamulán de cuero o gamuza con corderito encima. Este look no solo es canchero, sino también funcional y perfecto para un día casual en la ciudad.

2. Campera de Cuero + Tapado

Si buscás una combinación que no falle, esta es tu opción. La campera de cuero, aunque no es demasiado abrigada por sí sola, se transforma completamente al añadirle un maxitapado encima. Llevá el tapado sobre los hombros para un look de it girl que es tanto elegante como práctico. Ideal para una salida nocturna o una reunión importante.

3. Puffer + Tapado

Para un look más relajado y cómodo, optá por combinar una campera puffer con un tapado. Este mix es perfecto para un estilo comfy, ideal para un día de paseo o una jornada de trabajo desde casa. El secreto está en el juego de colores: un total look white con un tapado camel crea un contraste increíblemente chic.

4. Campera de gamuza y piel + Blazer de paño

La campera de gamuza y piel ofrece el abrigo necesario, mientras que el blazer de paño añade un toque de formalidad al look. Esta combinación es perfecta para quienes desean un estilo sofisticado sin renunciar al confort. Ideal para un día en la oficina o una reunión importante.

5. Chaqueta + Parka

Una chaqueta corta de paño combinada con una parka puede ser un mix muy estiloso. Esta combinación es perfecta para quienes buscan un look casual pero abrigado. Atreverse a probar diferentes combinaciones puede resultar en outfits únicos y prácticos para enfrentar el frío.