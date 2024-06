El frío no asusta: todos los sociales y fotos de una noche de vinos y dancing en el parque

Celebrar al vino mendocino siempre es buena idea, y eso es lo que precisamente se hace en Wineland Festival, un encuentro que ya se volvió un clásico en el que hay brindis, baile, y celebración de la bebida que nos muestra al mundo.

El otoño no es lo mismo en Mendoza, y uno de los lugares en donde se manifiesta en todo su esplendor es en el Parque General San Martín. La magia de este cambio estacional lo pinta de colores ocres, naranjas, tierra, rojizos y dorados, y en este particular encuentro el concepto de bosque encantado inspirado en la película “Into the Woods” fue el que tomaron los chicos de Bosco para generar una experiencia diferente y original.

El parque citadino es uno de los más grandes del país, y durante las cuatro estaciones del año conecta a mendocinos y turistas con la naturaleza y la tierra. "En este caso lo que quisimos fue que el cambio del día por la noche sea una transición con los colores del atardecer y el follaje impactante del parque, con el vino como protagonista para disfrutarlo", explicaron desde la organización.

Grandes bodegas; enólogos jóvenes y bodegas boutique fueron las protagonistas: los vinos de Domaine Bousquet, Norton, Las Perdices, Luigi Bosca, Bianchi, Budeguer, Alambrado, Finca Magnolia, Vinos Manija y Familia Falasco se disfrutaron.

Gastronomía cosmopolita y relajada, coctelería de autor, DJ’s en vivo, glitter Bar y más sorpresas hicieron de esta velada una totalmente única.

"La verdad es que el frío en Mendoza es diferente. ¡Es que si lo pasás con una copa de buen vino, es mejor y no se sufre!", comentó Solange, una palermitana que llegó con amigas.

"He disfrutado de diferentes varietales: Cabernet Franc, Criolla, Cabernet Sauvignon, alguno que otro blend y por supuesto Malbec. Además me encanta que me puedo llevar la copa de regalo: un lindo recuerdo de una escapada muy cool que organizamos con mi novia", opinó Santiago, un "santafesino, no rosarino: de la capital de la provincia", aclaró.

No te pierdas, a continuación, la extensa galería de fotos:

Una salida de amigas.

Ellos prefirieron un drink.

Los chicos solo quieen divertirse.

Las creaturas del bosque, en acción.

Black and white fue la premisa del look de ellas.

Listas para el dancing.

El frío no los atemorizó.

Los grupos de amigas se sucedieron en Wineland.

Personajes del bosque fueron los que recibieron a todos.

Los afters y sunsets en Mendoza gozan de buena salud.

¡Captadas por el flash de Sociales!

¡Salud!

Una foto de amigas.

Las creaturas del bosque, en acción.

Baile al atardecer.

Malbec y brindis.

Hombres de negro.

Los afters y sunsets en Mendoza gozan de buena salud.

Mendocinos y turistas unidos por el amor a los buenos vinos.

Ellas no quisieron faltar.

Los afters y sunsets en Mendoza gozan de buena salud.

Las creaturas del bosque, en acción.

Sonrisas y buena energía.

Una fotito "de coté".

Las noches de Mendoza: algo especial.

El accesorio más copado.

Un elixir encantado.

Wineland: un evento para no poerdrse.

¡Vamos con la selfie!

¡Santé!

Una noche con onda.

"¡Queremos foto con los personajes del bosque!", dijeron ellas.

Los afters y sunsets en Mendoza gozan de buena salud.

Los afters y sunsets en Mendoza gozan de buena salud.

Los afters y sunsets en Mendoza gozan de buena salud.

Los afters y sunsets en Mendoza gozan de buena salud.

Los afters y sunsets en Mendoza gozan de buena salud.

Los afters y sunsets en Mendoza gozan de buena salud.

Los afters y sunsets en Mendoza gozan de buena salud.

Los afters y sunsets en Mendoza gozan de buena salud.

Los afters y sunsets en Mendoza gozan de buena salud.

Los afters y sunsets en Mendoza gozan de buena salud.

Los afters y sunsets en Mendoza gozan de buena salud.

Los afters y sunsets en Mendoza gozan de buena salud.

Los afters y sunsets en Mendoza gozan de buena salud.