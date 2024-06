Cuál es el perfume favorito de Lionel Messi y tres alternativas para oler como él

Su meta está en el fútbol, pero la moda siempre ha perseguido a Lionel Messi. Aparte de sus equipos deportivos en la cancha o sus entrenamientos, el argentino ha comenzado a crear su propio estilo y a imponerlo desde un lugar más seguro. La indumentaria y el calzado son los elementos que más destacan, pero los perfumes no quedan de lado para el futbolista.

Incluso, en su última aparición antes de la Copa América, Lionel Messi confirmó que nunca olvida perfumarse y que es un ítem importante en su rutina. "Me gustan mucho los perfumes y me suelo perfumar. En realidad, entreno a la mañana y lo hago cuando me cambio", relató el astro de este deporte.

Y aunque no aclaró cuál es su fragancia favorita, averiguamos cuál es ese perfume que no puede faltarle, sus aromas predominantes y tres alternativas similares a ésta para que elijas aquel que más combine con tu personalidad.

Allure Homme Sport Extreme es el perfume favorito de Lionel Messi. Foto: Chanel.

En cuanto al perfume elegido por Lionel Messi, el multipremiado deportista selecciona una fragancia firmada por Chanel: Allure Home Sport Extreme. Tal como indica su nombre, es un producto que está relacionado con el mundo del deporte, y al mismo tiempo, conserva la elegancia de la marca francesa.

Teniendo como protagonistas al ciprés, la menta, la mandarina y la pimienta, esta fragancia promueve aromas frutales, aromáticos y amaderados. Una combinación muy refrescante que no pierde fuerza ni protagonismo.

Con un precio aproximado entre $160 y $170 mil pesos, este perfume también encuentra variables que cuentan con notas similares, y por los que puedes apuntarte si deseas oler parecido a Lionel Messi sin elegir la misma fragancia. ¡Esta es nuestra selección!

Italian Cypress de Tom Ford

El precio de este perfume supera los $800 mil pesos argentinos. Foto: Wikiparfum.

Un Jardin en Mediterranée de Hérmes

Hérmes cuenta con esta fragancia que puedes encontrar con montos superiores a los $200 mil pesos. Foto: Hérmes.

Invictus Platinum de Paco Rabbane