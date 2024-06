Día del Amarillo: tres opciones para llevar este color en tus looks de invierno

Más odiado que amado, el amarillo es uno de los colores que recibe muchas críticas ya sea por su impacto o su uso regular en estilismos excéntricos. Sin embargo, la moda siempre ha impuesto mitos que no son del todo ciertos en la realidad. Uno de ellos es el de no usar amarillo en looks elegantes o glamorosos.

Para celebrarlo en su día, buscamos tres opciones de estilismo increíbles, que realzan el buen gusto y aparte nos abrigan para este invierno. Quitándolo del armario de verano, el amarillo protagoniza esta temporada y nos inspira gracias a estas tres alternativas.

En el Día del Amarillo, te mostramos cómo usar este color durante el invierno. Foto: Harper's Bazaar.

Selena Gómez es una de las celebrities que le gusta vestir de amarillo y transformarlo en un tono sobrio. La prueba es este look, en el que la actriz combinó una blusa en tono mostaza, de cuello volcado, mangas globo y bajo asimétrico, junto con pantalones sastreros slouchy, cinto y stilettos.

Sumando brillo con el dorado de su hebilla y sus pendientes, la famosa entregó una lección de estilo para usar amarillo en invierno.

De formas más sutiles hasta total looks, estas tres ideas son fabulosas para arrancar esta temporada. Foto: Vogue Francia.

La moda Clueless fue poderosa durante el 2023, y la unión entre el estampado a cuadros con el color amarillo fue must-have. Si alcanzaste a comprar un blazer con estas premisas, es momento de que lo vuelvas a sacar a la calle. Haz como esta influencer y acompáñalo con pantalones de cuero negro, sweater blanco, mini bolso y botas estampadas de cebra.

Para quienes no cuenten con un blazer con estas características pero sí unos pantalones, camisa o minifalda, pueden tomar la misma inicitaiva que la de la it-girl y apostar por el contraste con colores neutros como blanco, negro y gris.

Recibe el solsticio vistiendo de ¡amarillo! Foto: Stylecaster.

Como es el Día del Amarillo, no podíamos cerrar esta nota sin un total look en este color y para invierno. Con pantalones rectos de cintura alta y sweater de mangas holgadas, esta influencer decidió añadir el toque neutro con zapatillas deportivas, bolso con detalles en azul claro, joyas doradas y gafas de sol rectangulares.

Para recibir el solsticio de la mejor manera, hoy es el día para que te animes a llevar uno de los colores más polémicos de la moda: el amarillo.