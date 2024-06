Cristian Moor: "En Argentina, cada año hacemos mejores vinos"

Uno de los terruños más importantes que tiene la Argentina, está dentro del Valle de Uco, en Mendoza. Estamos hablando de Chacayes, en el departamento de Tunuyán, que ha dado ejemplares muy relevantes y particulares.

En esta nota vamos a conocer más de este terruño y la realidad que atraviesa el vino argentino, junto a Cristian Moor, que es uno de los enólogos referentes de ese lugar y además preside la organización que nuclea a todos los productores de ese lugar.

El enólogo además es un buen comunicador, ya que durante más de diez años ha estado al frente de un ciclo radial llamado “Matices del vino”, donde cada semana se comentaba la realidad del sector.

Aquí podés ver toda la nota completa junto a Cristian Moor:

Y aquí un resumen de algunos de los aspectos que se trataron durante la entrevista:

El enólogo preside una asociación de productores. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

-Hoy los enólogos de la Argentina tienen la responsabilidad de la comunicación de los vinos…

-Era una necesidad de las bodegas al salir a comunicar al exterior, sobre todo porque el importador quiere saber cómo está hecho el vino, cómo se pensó, todo lo que hay detrás de una botella. Un poco lo que decimos es que somos como el director de una orquesta, al tener que dirigir todas esas áreas que están involucradas en la parte productiva.

-¿Que es una IG en el mundo del vino y cómo es Chacayes, en Tunuyán?

-En realidad, yo presido una asociación de productores que tienen viñedos dentro de una IG, que significa indicación geográfica y es un territorio que está delimitado por características geológicas y climatológicas particulares. Esto lo establece el Instituto Nacional de Vitivinicultura, y en este caso nos hemos asociado para trabajar en conjunto, para comunicar el terroir, los vinos, para hacer trabajos sociales. Es nuestro lugar, es nuestro pueblo, nuestro lugar productivo y queremos que se conozca, queremos mejorarlo y queremos ayudar a la gente que vive ahí.

Cristian apuesta a seguir creciendo en la calidad. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ.

-Es un terruño que realmente tiene un tesoro que por ahí no lo valoramos o no lo hemos visto, similar a grandes terruños mundiales. Te lo han dicho críticos internacionales…

-Sí, esa anécdota es de un enólogo famoso que estuvo fascinado hace dos o tres años cuando fue a ver una finca y hablando con su equipo, comentaba que era el mejor viñedo que él había visto en el mundo y que alguien así, que ha comprado por todo el planeta, diga y le parezca eso, es muy importante. Es un lugar que va de los 900 a los 1600 metros, tiene una diversidad de suelos enorme y es el distrito del Valle de Uco que más cerca tiene la montaña. Eso es un valor incalculable. Lo que nos limita es el agua, que lo padecemos en este desierto, y es el único limitante que tenemos hoy para seguir creciendo.

-¿Cómo ves el vino argentino hoy?

-Cada año tenemos mejores vinos, y cada año aprendemos más a mejorar nuestros propios vinos, con todas las inclemencias que tenemos, con todas las dificultades económicas que tenemos como país. Yo siempre digo que la industria vitivinícola es un ejemplo, por la resiliencia que tiene en todo lo que nos pasa en la macro y la microeconomía. Seguir haciendo vinos de calidad internacional, salir a competir afuera con los mejores productores de vino, no es fácil. Te pone orgulloso pertenecer a una industria así. Pero creo que si las cosas empiezan a mejorar en el país tenemos un futuro enorme.

-¿Valle de Uco es la tierra prometida en los vinos de Argentina?

-Es uno de los mejores lugares del mundo para hacer vinos y ya no es una promesa, creo que es una realidad. El Valle está dando vinos extraordinarios, lo va a seguir dando y creo que cada vez los productores estamos mejorando nuestra calidad, pero no solamente en el Valle, porque Argentina no es solamente eso. En materia de números hay otras zonas que son mucho más importantes y que también están haciendo vinos buenísimos. No hay que olvidarse de la primera zona, del este, del norte, del sur. Argentina tiene una diversidad tan rica para hacer vinos tan buenos y de excelente calidad, que me parece que el Valle es una porción muy chiquita que está dando que hablar, porque hay muchos periodistas y escritores que se están interesando en una zona que es relativamente nueva. Pero no es la única.