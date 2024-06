Este es el vino argentino que sacó 100 puntos y está en la cúspide

Nuevas loas y felicitaciones para Sebastián Zuccardi y su equipo. Es que un vino del Valle de Uco elaborado en la bodega sita en San Carlos ha sido especialmente celebrado por Tim Atkin, uno de los puntuadores más reconocidos en el mundo vitivinícola.

Este vino proviene de una parcela específica de 0,93 hectáreas, ubicada en el lado oeste de la Finca Piedra Infinita. La misma muestra la faceta más extrema del suelo de Paraje Altamira, que se destaca por la presencia de grandes depósitos de piedras cubiertas con una capa extraordinariamente rica de material calcáreo.

Finca Piedra Infinita Supercal 2021.

En su informe 2024 Argentina Special Report, Atkin destaca al Finca Piedra Infinita Supercal 2021 como “un Malbec de clase mundial” que se caracteriza por su textura, taninos firmes y deliciosa frescura. “Enteramente sin paso por madera, se destaca por sus aromas a jarilla, especias, mineralidad y un final que persiste como un recuerdo feliz en el paladar”.

Luego de su visita a Zuccardi Valle de Uco en marzo, Tim Atkin comentó: “De todos los enólogos en Argentina, Sebastián Zuccardi es posiblemente la persona que más ha hecho para promover los diferentes terruños del Valle de Uco, buscando expresarlos lo más fielmente posible en una botella”. La convicción de Sebastián Zuccardi, Winemaking Director de la bodega Zuccardi Valle de Uco, es clara: sus vinos deben reflejar el lugar, entendido como el conjunto de paisaje, clima, suelo, topografía, historia, cultura, añada y gente. “Como productores, buscamos transparencia” – dice. En su opinión, “lo primero es contar con un gran lugar. Después, necesitamos conocerlo para poder interpretarlo. Lo tercero es una ejecución precisa en la bodega”.

Parcela de Supercal, Finca Piedra Infinita.

En palabras de Sebastián, “al hacer este vino me gusta pensar que proviene de “un lugar dicho”. Quienes trabajamos diariamente en este viñedo sabemos que tiene lugares especiales, con particularidades realmente únicas”. Respecto a la cosecha 2021, Sebastián la recuerda como “maravillosa desde lo enológico, se destacó por la gran frescura y vibrancia con la que llegaron las uvas, típico de una vendimia fresca, húmeda y luminosa. Gracias a estas condiciones, logramos vinos con identidad, capaces de mostrar con gran transparencia nuestra interpretación del año y el lugar de donde provienen”.



Tim Atkin es Master of Wine y periodista de vinos inglés con más de 30 años de experiencia. Considerado uno de los críticos de vinos más destacados a nivel internacional, escribe para publicaciones como The World of Fine Wine, Intelligent Life, Gourmet Traveller Wine, Imbibe, Decanter, Wine-Searcher, Fine Drink (China) y Woman and Home, entre otros. Es co-presidente del International Wine Challenge, uno de los más rigurosos concursos de cata a ciegas del mundo.