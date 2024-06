Nadie esperaba que Kate Middleton hiciera esto: se conoció lo impensado de la princesa

Kate Middleton se convirtió en el centro de las especulaciones mediáticas en los últimos meses, antes de que se supiera su diagnóstico. La princesa no apareció en público durante mucho tiempo y se sometió a una cirugía en enero.

Esas circunstancias hicieron que los seguidores de la realeza se preocupara y corrieron un sinfín de rumores sobre el paradero de la madre de George, Charlotte y Louis. Finalmente, Middleton hizo un comunicado a través de un video, donde dijo que tenía cáncer.

Kate Middleton tiene 42 años de edad.

Si bien se trató de un caso tomado a tiempo, Kate se sometió a una quimioterapia preventiva. De hecho, su estado físico sería frágil según informan expertos, por la operación que tuvo y los efectos del tratamiento.

William y Kate se casaron en 2011.

Pero ahora se conoció algo que no se sabía sobre la princesa: tendría una doble que la reemplaza en los eventos a los que no puede ir por su condición. "No hay constancia ni confirmación oficial de que la haya contratado el Palacio para estas cosas. Todo lo que decimos es extraoficial", aclararon las fuentes, según cita la revista Caras.

Nadie esperaba esto de Kate Middleton

Se trataría de Gabriela Munro Douglas, la mujer que ocupa el lugar de Kate Middleton en algunos eventos públicos. Asimismo, se informa que esto ocurre desde 2011 y que la "imitadora" habría ido ganando espacio en su labor. "Esto no es para que la sustituya en actos oficiales, sino que sirven para que ellos descansen en los actos oficiales cuando hay que hacer ensayos”, indicaron el el ciclo Fiesta.