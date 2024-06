Antonela Roccuzzo y Agustina Gandolfo llevaron el mismo look en la previa de la Copa América

Seguidoras del deporte y los looks sporty, Antonela Roccuzzo y Agus Gandolfo no solo comparten esposos futbolistas sino también el mismo amor por la actividad física. Aunque esta vez no mostraron sus outfits en el gimnasio, ambas influencers apostaron por el mismo look solo con una semana de diferencia.

En la previa a la Copa América - ya sea en pleno paseo por Disney o desde su casa en Milán-, las celebridades apostaron por un conjunto de Alo Yoga, firma de la cual ambas son embajadoras tal como Kylie Jenner y Georgina Rodríguez. Ambas luciendo muy relajadas y en negro o rojo, ¿quién crees que defendió mejor este look deportivo?

Antonela Roccuzzo paseó por Disney con sus hijos y demostró su amor por los conjuntos deportivos. Foto: Instagram @antonelaroccuzzo.

Paseando por los parques de Disney junto a sus tres hijos, Antonela Roccuzzo se mostró sonriente subiendo a diferentes atracciones. Fiel a su estética casual, la empresaria caminó con un conjunto negro de minifalda-short con elástico y crop top de escote redondo. Para añadir un poco más de blanco a su atuendo, añadió su par de zapatillas bicolor favoritas, medias y gorra.

Agus Gandolfo llevó este mismo conjunto hace una semana atrás y mostró su trabajada silueta. Foto: Instagram @agus.gandolfo

Por otro lado, Agus Gandolfo enseñó su infartante figura con el mismo conjunto pero en color rojo. Con shorts que dejaban a la vista sus largas piernas y crop top deportivo, la mendocina también apostó por el blanco en sus zapatillas Nike y medias altas. Este es un look que la influencer no suele usar todo el tiempo, pero que le funciona perfecto.

Apoyando a sus parejas, Lionel Messi y Lautaro Martínez - integrantes de la selección argentina -, las celebridades de las redes sociales ya se preparon para recibir la Copa América con atuendos deportivos. Aunque llevaron el mismo conjunto, ¿quién crees que resaltó más?